Un hospital dice a una familia que su hija ha recibido el alta, pero estaba muerta en la morgue

Una familia ha denunciado que un hospital les dijo que su hija de 31 años que estaba ingresada por un episodio diabético ya había sido dado de alta. Sin embargo, para el horror de la familia, la hija se encontraba en la morgue. El hospital fue demandado ante el Tribunal Superior del Condado de Sacramento (Estados Unidos) a principios de agosto.

Señala la familia que el hospital les comentó que la hija había abandonado las instalaciones y que los registros detallaban que había sido dada de alta. Así lo recoge el diario 'Metro'. Sin embargo, la mujer nunca apareció y estuvieron meses buscándola. Presentaron incluso una denuncia por desaparición.

Un año después, la oficina del detective del condado informó a la familia que la hija se encontraba muerta en la morgue del hospital. De hecho, fue declarada muerta un par de horas después de llamar a su madre y fue trasladada al día siguiente a una morgue, según la demanda. "El hospital Mercy San Juan falló en su deber más fundamental de notificar a la familia de Jessie sobre su muerte", afirma la familia.

"Mercy San Juan almacenó a Jessie en una morgue externa y la dejaron descomponerse durante casi un año mientras su familia preguntaba incansablemente por su paradero", detalla la denuncia. La mujer murió de un paro cardiopulmonar, según el certificado de defunción. Como ha pasado casi un año desde su muerte hasta que su cuerpo fue descubierto, no se puede realizar la autopsia para determinar si hubo mala praxis médica.

La familia reclama una indemnización de 5 millones de dólares al centro hospitalario. "Seguimos muy tristes y aún no tenemos respuestas", alegó la madre al 'New York Times' . "Es difícil no estar enfadados", agregaba. Defienden que el hospital tuvo una conducta "maliciosa y escandalosa" y lo acusa de negligencia, manejo negligente de un cadáver e imposición negligente de angustia emocional.

Muere una adolescente de 15 años ahogada en el embalse de Los Ángeles de San Rafael

El pasado viernes trascendió la trágica noticia de la muerte de una adolescente de 15 años ahogada en el embalse de Los Ángeles de San Rafael. Murió dentro de una zona recreativa del mismo embalse. En ella, se realizaban diversas actividades acuáticas, según destacó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Sucedió alrededor de las 18:00 horas. Varias personas alertaron sobre un incidente en dicho embalse. Cuando los servicios de emergencias acudieron al lugar de los hechos encontraron a la adolescente en estado inconsciente. También se envió al lugar un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario procedente de Villacastín. Sin embargo, a pesar de la movilización de personal sanitario, solo pudieron certificar su muerte.