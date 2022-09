El horror de los ucranianos liberados: "Me pusieron unos cables con un mecanismo. Cuanto más gritaba, más descarga me daban"

La guerra en Ucrania ha dado un giro sorpresivo en las últimas dos semanas, después de que las tropas de Volodímir Zelenski hayan conseguido lanzar una contraofensiva relámpago que ha pillado desprevenido al Ejército ruso. Rusia se encuentra descoordinada, sin control y en búsqueda de una nueva salida que permita levantar la moral de sus tropas, las cuales están en shock, con algunos abandonando el frente, otros rindiéndose y el resto resistiendo.

Ahora, algunos ucranianos pueden contar la experiencia que han vivido tras haber sido liberados de los rusos. Es el caso de un ciudadano residente en Járkov, que narra cómo fue sometido a torturas por negarse a someterse a los dictámenes de Rusia, lo cual le supuso un severo castigo físico que ahora incluso le duele recordar: "Me llevaron a una celda de la prisión, me pusieron unos cables con un mecanismo. Cuanto más gritaba, más descarga me daban".

Otra mujer, también residente en la ciudad, cuenta cómo sufrió al pensar que los rusos iban a matar a su marido, no sin humillarle antes públicamente a ojos de toda la población residente de Járkov: "Los rusos desnudaron a mi esposo hasta dejarle en ropa interior, aquí en la calle. Se llevaban a la gente, fue un horror". Ahora, la bandera ucraniana vuelve a ser izada allí y en todas las ciudades liberadas, algunas de las cuales han sido visitadas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Rusia descarta la movilización general

El Partido Comunista ruso ha pedido recientemente a Vladímir Putin que declare formalmente la guerra a Ucrania para poder disponer de todo el material militar con el que cuenta Ucrania. Putin ya ha descartado la decisión, aunque todavía no lo ha hecho con el ala dura de su círculo más cercano, que ha solicitado que ejecute a los comandantes responsables de los fracasos en el frente, como medida de represalia y signo de fuerza a ojos del mundo.

Por ahora, y a punto de cumplirse siete meses de guerra, Rusia busca respuestas ante una Ucrania cada vez más fortalecida y motivada, que, con el apoyo internacional a la hora de suministrar armas y recursos, le está poniendo las cosas mucho más fáciles en el conflicto. Por si fuera poco, Rusia permanece atenta a los conflictos entre antiguas repúblicas soviéticas, como el reiniciado hace poco entre Armenia y Azerbaiyán, o las nuevas hostilidades entre Kirguistán y Tayikistán.