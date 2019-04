Homenaje en París a los fallecidos en el atentado contra un supermercado hace un año

Representantes de las grandes confesiones religiosas, junto a cargos políticos y cientos de personas, rindieron un emocionado homenaje a las víctimas del yihadista Amedy Coulibaly en el supermercado judío Hyper Cacher hace un año. El acto fue convocado por el Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia (CRIF, por sus siglas en francés) y contó con el respaldo de varios de los principales imanes del país y el cardenal de París, monseñor André Vingt-Trois.

El primer ministro, Manuel Valls, presente junto al jefe de la oposición, Nicolas Sarkozy, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, hizo una encendida defensa en su discurso del papel de los judíos en Francia. "Lo he dicho (...) y no me cansaré de repetirlo, porque es una convicción profunda: sin los judíos de Francia, Francia no sería Francia", exclamó Valls, quien ya tras los atentados del pasado enero hizo de la lucha contra el antisemitismo uno de los ejes de su respuesta a los atentados.

Por su lado, el presidente del CRIF, Roger Cukierman, consideró que el año pasado fue "horrible" para la comunidad judía en Francia y para la policía, así como para el conjunto de la sociedad francesa. Entre los invitados al acto también estuvo el joven Lassana Bathily, de origen maliense, que fue considerado como el héroe de aquel día al conseguir esconder a varios rehenes en una cámara frigorífica y luego huir para facilitar información valiosa a la policía que finalmente pudo abatir a Coulibaly.

En otro acto, al mediodía, el presidente francés, François Hollande, descubrió una placa de homenaje en memoria de la policía municipal Clarissa Jean-Philippe, asesinada hace un año por el yihadista Amédy Coulibaly, quien al día siguiente perpetró el atentado contra el supermercado judío de París. La policía, de 26 años y originaria de Martinica, fue asesinada por los disparos de Coulibaly apenas unas horas después de la masacre del semanario "Charlie Hebdo", cuando acudió a dar parte de un accidente de circulación que había tenido lugar en Montrouge, al sur de la capital francesa.

En un acto sobrio celebrado a la misma hora en que la mujer fue abatida, Hollande desveló la placa, que reza: "En memoria de Clarissa Jean-Philippe, asesinada en este lugar el 8 de enero de 2015, víctima del terrorismo, en cumplimiento de su deber". La placa se suma a las que fueron inauguradas el pasado martes por Hollande en recuerdo de las víctimas del Charlie Hebdo y del comercio judío. La madre de Jean-Philippe había denunciado el olvido al que estaba sometido el asesinato de su hija, sucedido en medio de tres días que sacudieron a Francia con los atentados de los hermanos Kouachi y Coulibaly.

Junto a Hollande se reunieron en el homenaje una quincena de allegados de la policía, además de los ministros del Interior, Bernard Cazeneuve, y Justicia, Christiane Taubira, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. La calle en la que se cometió el crimen ha sido rebautizada como "Avenida de la Paz - Clarissa Jean-Philippe".

Los hechos, sucedidos hace ahora un año, pusieron fin a tres días de pesadilla en París, con la muerte de 17 personas: doce de ellas murieron a manos de los hermanos Kouachi el 7 de enero en el semanario satírico Charlie Hebdo y sus alrededores, el día siguiente Coulibaly asesinó a una policía y finalmente mató a cuatro rehenes en el supermercado judío. Este domingo un homenaje popular en la icónica plaza de la República pondrá el broche a los actos de homenaje a las 150 víctimas del terrorismo este año en Francia, en una ceremonia en la que se espera la presencia del presidente, François Hollande.