Un hombre sin memoria vive en un hospital de Roma desde el pasado año

Desde hace un año un hombre, que dicen que se llama Igor Kozlov, se encuentra en la sala de emergencias del hospital Policlínico Casilino, en Italia.

La Policía lo encontró en una acera en medio de una crisis epiléctica, se presume que tiene entre 50 y 60 años, y ya había sido atendido alguna vez por los servicios de emergencias, según ha publicado Il Corriere della Sera.

Esto sucedió el 22 de agosto de 2018, y desde ese momento no se ha ido del hospital. Tiene una cama en la sala de emergencias donde le dan de comer, le lavan y le afeitan.

Al no tener identidad ni una pizca de sus orígenes, Igor, que se expresa con sonidos y no entiende el idioma.

Han intentado todas las opciones para averiguar de dónde proviene. En la embajada rusa lo revisaron y su nombre hipotético no aparece, tanto que uno comienza a pensar que no su nombre no es verdadero.

