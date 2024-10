Un hombre descubre que lleva "desde 2009" pagando las facturas de su vecino

Ken Wilson es un vecino de la ciudad de Vacaville, en California, y como la mayoría de personas, está cansado de que las cifras de sus facturas cada vez sean más elevadas. Por este motivo, Wilson decidió comprar un contador para saber cuánta energía consumía realmente y a raíz de esto fue cuando descubrió la sorpresa.

Con esta prueba pudo confirmar que consumía menos de lo que pagaba, por lo que decidió ponerse en contacto con su compañía eléctrica para que un técnico acudiese, de manera urgente, a revisar qué estaba ocurriendo, según informa el medio italiano 'Corriere della Sera'.

Wilson apagó todos los interruptores de su casa para comprobar si el contador seguía detectando consumo: "Seguía haciéndolo y no lo podía creer", contó a la 'CBS'. "Entonces, cuando noté picos mientras los interruptores estaban apagados, me dije: 'No estoy vigilando mi consumo. Estos son consumos ajenos". Unos consumos que podían ser: "Una fuga, que alguien me estaba robando la luz o que el contador estaba defectuoso". Tres hipótesis que finalmente ninguna fue.

Pagaba las factura de su vecino

Después de no saber qué era lo que estaba haciendo que sus facturas aumentasen, más tarde descubrió, por un descuido de su compañía eléctrica, que estaba pagando las facturas eléctricas de su vecino "desde 2009".

El reencuentro de un niño con su familia tras ser secuestrado en California hace 70 años

Luis Armando Albino fue secuestrado en un parque en West Oakland, en la Bahía de San Francisco (Estados Unidos) en 1951. Años y años de incertidumbre sobre su paradero hasta que, gracias a la tenacidad de su familia, pudo reencontrarse con ellos. No fue hasta 2020 cuando este caso dio un giro de 180 grados.

Alida Alequín, de 63 años e hija de una de las hermanas de Armando, se hizo una prueba de ADN por diversión y encontró una coincidencia del 22% con Albino. Al conocer este dato, se puso a buscar a su tío para poder reunirlo con la familia, informó el periódico 'Mercury News'.

Apoyada por sus hijas, Alequín realizó una búsqueda por internet, donde encontró fotografías de Albino con el que halló coincidencias. La sobrina trasladó la información a las autoridades de Oakland, que accedieron a investigar la pista y, con ayuda del FBI, localizaron a Albino en la Costa Este. Y el pasado mes de junio el hombre se reunió con su familia en California.

El hombre contó que había preguntado a sus supuestos padres por sus recuerdos en California, pero que nunca le contestaron sus preguntas.

