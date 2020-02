Un hombre baja de su coche y salva a un gatito en la carretera de Rusia

Las cámaras de tráfico de Kaliningrado, Rusia, han dejado estas imágenes.

Un hombre no dudo en detener su coche y bajar para salvar la vida de un gato pequeño. El felino se encontraba inmóvil en una carretera muy transitada. No se sabe si no se movía por miedo o por alguna lesión. Pero varios coches lo ven y lo esquivan, incluso un camión realiza una maniobra para no atropellarle.

Mashable informó este suceso ocurrió el 12 de septiembre en la ciudad rusa, y 'Safe city' Kaliningrado, fue la que publicó el vídeo.

De momento se desconoce que ha pasado con el gatito después de ser rescatado.