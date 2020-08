En Holanda también se olvidan de mantener la distancia por el coronavirus: disculpas de un ministro por su boda

El ministro holandés de Seguridad y Justicia, Ferdinand Grapperhaus, se ha visto obligado a pedir disculpas públicas después de que se hicieran públicas las fotos de la celebración de su boda, en las que los invitados aparecían posando juntos, y sin mantener la distancia social de metro y medio. Grapperhaus se casó en el municipio holandés Bloemendaal, pero los invitados "no siempre respetaron la regla de metro y medio de distancia", reconoció el ministro, tras la publicación de las imágenes en las que sus allegados salían parados juntos en las escaleras del ayuntamiento.

La secretaria de Estado de Seguridad, Ankie Broekers-Knol, fue quien ofició la ceremonia y también lamentó que no se mantuviera la distancia en todo momento. El ministro explicó que debido a la pandemia, la boda se celebró "en un lugar pequeño", solo con las familias y los amigos más cercanos, por lo que la fiesta se pospuso, y aseguró que tanto los días previos como el día de la boda, él "recordó constantemente" a los invitados que mantuvieran la distancia si no vivían en la misma casa. "Lamentablemente ha habido ocasiones en las que no se ha estado alerta sobre el metro y medio", admitió el ministro, que reconoció que entiende las críticas porque "siempre debe dar un buen ejemplo" como funcionario público que exige el cumplimiento de las medidas para frenar contagios.

Los reyes, también

Todos los días vemos imágenes en España de fiestas y otros actos en los que no se cumple con la distancia de seguridad. Hace poco la policía tuvo que disolver una boda en Valladolid. Pero el olvido de las normas antipandemia está extendido, incluso en los países que se jactan de ser más estrictos con las reglas. A principios de esta semana, los propios reyes de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, tuvieron que disculparse públicamente en un comunicado después de haber compartido una fotografía suya durante sus vacaciones en Grecia, en la que salían posando junto al propietario de un restaurante, sin mantener tampoco la distancia de seguridad.