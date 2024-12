Hallan muerto a un hombre en el hueco del tren de aterrizaje de un avión

El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida en el hueco del tren de aterrizaje de un avión de United Airlines el 24 de diciembre en el aeropuerto Kahului, ubicado en la isla de Maui, Hawái. La aeronave había despegado horas antes del aeropuerto O'Hare de Chicago, según confirmaron las autoridades locales.

El Departamento de Policía de Maui informó que la víctima accedió al habitáculo desde el exterior del avión. "Estamos llevando a cabo una investigación activa sobre la persona fallecida encontrada en un avión que provenía del continente esta tarde", indicó el comunicado oficial. Por el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la identidad del hombre o las circunstancias del incidente. El vuelo, que cubría una ruta doméstica entre el estado de Illinois y el archipiélago hawaiano, aterrizó en Nochebuena en la segunda mayor isla de Hawái.

Accidente en Kazajistán

Un avión de pasajerosde la aerolínea azerbaiyana AZAL se estrelló en la mañana de Navidad cerca del aeropuerto de Aktau, Kazajistán, dejando un saldo provisional de 38 muertos y 32 sobrevivientes, según confirmaron las autoridades locales. La aeronave, un Embraer 190, cubría la ruta entre Bakú, capital de Azerbaiyán, y Grozni, en Rusia. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán informó que los sobrevivientes han sido trasladados a hospitales cercanos, algunos en estado crítico, incluidos dos menores de 11 y 16 años. A bordo viajaban 67 personas, entre ellas cinco tripulantes.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas. El Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania ha acusado a Rusia de haber provocado el accidente del Embraer 190 de Azerbaijan Airlines. Según expresan desde Ucrania, el avión habría sido derribado por los sistemas de defensa aérea rusa; no obstante, no especifican si fue intencionado o no. Así lo manifestó el jefe del centro de lucha contra la desinformación, del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Andri Kovalenko, a través de su canal de Telegram: "Esta mañana, el avión Embraer 190 de Azerbaijan Airlines que volaba de Bakú a Grozni fue derribado por un sistema de defensa aérea ruso".

En las últimas imágenes que se han filtrado del avión en la zona donde colisionó, se pueden observar unos extraños agujeros en el casco de la nave, los cuales podrían ser producidos por metralla de algún tipo de misil, pero esto aún no ha podido ser confirmado y ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto.

El gabinete de crisis informó que la tripulación reportó fallos en el sistema de control a las 08:35, hora local, y solicitó un aterrizaje de emergencia. Aunque intentaron descender en línea directa, el avión se estrelló a las 09:28. El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, expresó sus condolencias al mandatario azerbaiyano Ilham Aliyev, quien canceló su participación en una cumbre internacional tras conocer los hechos.

