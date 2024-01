Hallan muerta en Italia a una pizzera poco después de una polémica homófoba con un cliente

Una mujer ha sido encontrada muerta el pasado domingo en las aguas del río de su localidad, Sant'Angelo Lodigiano (Italia). Su nombre era Giovanna Pedretti, tenía 59 años y dirigía una pizzería que en los últimos días se había vuelto muy famosa.

Pedretti y 'La Vignole', que así es como se llama su local, habían acaparado la atención en Facebook en el momento en el que la mujer publicó una captura de pantalla en la que se mostraba la opinión que un cliente supuestamente había dejado en Google sobre su local. "Me han puesto a comer al lado de unos homosexuales, pero no me he enterado enseguida porque han estado tranquilos; Y un chico en silla de ruedas que comía con dificultad, lo siento pero no me he sentido a gusto. Lo lamento porque la pizza era excelente y el postre óptimo, pero no volveré", escribía el supuesto comensal.

A lo que la pizzera respondió: "Estimado cliente, apreciamos su intento de valorar nuestro servicio a través de su opinión pero, sin embargo, quería dejarle claro que nuestro local está abierto a todos y los requisitos que pedimos a nuestros huéspedes son la educación y el respeto. Sus palabras de desprecio hacia nuestros clientes, que no creo que le hayan molestado, me parecen una maldad gratuita y desagradable (...) Dicho esto, ante estas bajezas humanas de pésimo gusto, creo que nuestro local no es para usted. No elegimos a nuestros clientes en base a sus gustos sexuales y mucho menos por su discapacidad. Le pido gentilmente que no regrese, a no ser que halle los requisitos humanos que han faltado en su actitud".

Estas palabras fueron rápidamente elogiadas en las redes sociales. Incluso la ministra para la Discapacidad, Alessandra Locatelli, agradeció a la pizzera "reaccionar ante actitudes discriminatorias y maldad pura". Sin embargo, otros usuarios empezaron a sospechar que el gesto podría ser falso y fruto de un intento de promocionar su pizzería.

No se descarta el suicidio

Lo cierto es que había algunos detalles sospechosos, y los usuarios se dieron cuenta: la opinión y la respuesta tenían los mismos errores ortográficos y en ambos comentarios la fuente de la letra no correspondía a la usada en Google. Además, Pedretti había publicado esta conversación con el supuesto cliente mediante una captura de pantalla de la misma, pero la opinión ya no estaba disponible.

Las dudas sobre la veracidad del suceso no hicieron más que agrandar el fenómeno y la dueña de la pizzería, ahora fallecida, fue adquiriendo interés. En los últimos días había sido entrevistada por los principales medios de comunicación del país, aunque no llegó a aclarar en ningún momento las incongruencias de su historia. Este lunes se ha sabido que, además, Giovanna Pedretti había sido interrogada en la Jefatura de Policía, aunque se ha conocido que no estaba imputada por nada.

El cuerpo de la mujer ha sido encontrado en el río Lambro, donde llegó en su propio coche. Ahora, los investigadores tratan de esclarecer lo ocurrido y las causas de su fallecimiento. Varios medios locales aseguran que no se descarta el suicidio como hipótesis de la investigación.