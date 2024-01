Guerra Israel-Hamás, en directo: ministros israelíes piden el "reasentamiento voluntario" de los palestinos

Joe Biden ha jurado venganza por los ataques con aviones no tripulados que mataron a tres soldados estadounidenses en una base en Jordania (cerca de la frontera con Siria) y a señalado directamente a las milicias respaldadas por Irán. Mientras tanto, Teherán ha negado cualquier implicación en este ataque en un comunicado publicado por la agencia estatal Irna. "Irán no tuvo ninguna conexión y no tuvo nada que ver con el ataque a la base estadounidense", señala.

El ataque fue reivindicado por el grupo de Resistencia Islámica, respaldada por Irán, que lleva intentando tiempo expulsas a las tropas estadounidenses de Irak y Siria.