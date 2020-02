Los Guardianes de la Revolución de Irán anuncian el "fin de la sedición" tras seis días de protestas contra el régimen

Decenas de miles de personas se manifestaron en numerosas ciudades de Irán en apoyo al régimen de Teherán y para contrarrestar las protestas en las calles ante las políticas económicas del Gobierno, en una jornada en la que los Guardianes de la Revolución anunciaron "el fin de la sedición". "¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel", gritaban los manifestantes, que pedían el cese de las manifestaciones de protesta, según las imágenes mostradas por medios locales.

Entre las ciudades donde los iraníes salieron a la calle figuran Ahvaz, Kermanshah, Bushehr, Abadan, Gorgan y Qom. Las marchas antigubernamentales, que comenzaron el pasado jueves en la localidad de Mashad y que se extendieron a numerosas poblaciones, han causado hasta ahora mas de 20 muertos, mientras que más de mil manifestantes han sido detenidos.

El comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán, general Mohamad Ali Yafarí, anunció el "fin de la sedición", en referencia a esas protestas. "Podemos decir que hoy es fin de la sedición de 1396 (actual año iraní)", dijo Yafarí, quien indicó que muchos de quienes participaron en las protestas antigubernamentales "estaban formados por antirrevolucionarios y monafeqin (en referencia a la opositora Organización Muyahedin Jalq)" y contra ellos se actuará con firmeza.

Recalcó que "hoy el enemigo (en alusión a Estados Unidos), fracasado en todas las políticas que ha aplicado en la región, lo único que puede hacer es crear inseguridad en el Irán islámico", pero la gente debe saber que "el coste" de hacer acuerdos con extranjeros es mucho mayor que el de resistir.

También en esta jornada se anunció que el ministro iraní de Comunicación, Mohamad Yavad Yahromí, contactó con responsables de Telegram para comunicarles de que el servicio de mensajería podrá continuar en el país si se eliminan los canales de carácter "terrorista", después de que hace días fuera bloqueado, en medio de las protestas.

Estas manifestaciones antigubernamentales habían sido declaradas ilegales por el Ministerio iraní del Interior. "Pedimos al pueblo que no asista a las concentraciones ilegales, si tienen la intención de participar en las manifestaciones hagan la demanda y será revisada", dijo el titular de Interior iraní, Abdolreza Rahmaní Fazlí. Según medios locales, las marchas a favor del régimen se llevaron a cabo de manera espontánea, por lo que no se han pedido permisos y no estaban programadas, y, de acuerdo a las imágenes de televisión, muchas calles quedaron bloqueadas.

Un ciudadano que no quiso ser identificado se quejó y dijo que "la marcha que se llevó a cabo en horario de trabajo ha provocado molestias a mucha gente, ¿por qué las fuerzas de seguridad no se enfrentaron a ellos?". "Mientras, los que protestan deben taparse la cara, salir por la noche para no ser identificados, recibir amenazas y tolerar los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", criticó.

Las autoridades del país amenazaron a los manifestantes que han protagonizado las protestas desde el pasado jueves con acusarlos de delitos, algunos de ellos castigados con la pena de muerte. Los detenidos serán declarados culpables de delitos como "atentar contra la seguridad nacional" y la "enemistad con Dios" (moharebeh), ambos castigados con la pena capital.

Este marte, las protestas, que tienen lugar de noche, cumplieron su sexto día consecutivo y continuaron en algunas ciudades del país aunque con muchos menos participantes. El ministro de Educación, Mohamad Bathaí, informó hoy de que entre los detenidos durante las protestas antigubernamentales hay gran número de jóvenes y muchos de ellos son estudiantes. En las protestas se han coreado lemas en ocasiones contra el régimen, así como contra el presidente del país, Hasan Rohaní, y el líder, Alí Jameneí. Rohaní reconoció el pasado domingo que "la critica del pueblo no es solo a la economía" y agregó que el Gobierno "quiere que en este país, los jóvenes, las mujeres, los hombres, los universitarios y los campesinos sean felices".

Un analista que pidió no ser identificado opinó que una amplia parte de la sociedad que buscaba más libertad social ha visto "la corrupción" de sus líderes responsables y "los sueldos astronómicos" que cobran, mientras su nivel de vida ha ido empeorando por la carestía de la vida. Recordó la frase del revolucionario argentino Ernesto Che Guevara "Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas", y opinó que el régimen para mantenerse debe dar pasos, empezando por otorgar algunas libertades sociales. La Organización de la Promoción Islámica de la provincia de Teherán ha convocado manifestaciones para el viernes de condena a las protestas antigubernamentales.