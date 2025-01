Un grupo de cazadores, un piloto prometido y una aspirante a fiscal que trabajó con Michelle Obama... Las historias de los fallecidos en el accidente aéreo de Washington

Detrás de cada víctima, hay una historia. El desafortunado accidente se ha cobrado la vida de todas las personas que iban a bordo del avión comercial que chocó con el helicóptero del Ejército. El jefe del Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia, John Donnelly, ya ha descartado la existencia de supervivientes.

64 personas viajaban desde Kansas en el avión de American Airlines, en lo que parecía un vuelo rutinario. Pero cuando ya se estaban aproximando a su destino, en el aeropuerto nacional Reagan, un helicóptero militar apareció zigzagueante, e impactó con el avión. Ambos terminaron cayendo al río Potomac, y Abdali Ismaeli, testigo del accidente, relataba: "Bang bang". Fue algo como nunca había oído". "Me giré de inmediato a ver que ocurría y oh dios mío, estaba todo lleno de humo y fuego. En el aire y luego elevándose sobre el río". "Me llevó un segundo darme cuenta de que todos estaban muertos delante de mis ojos y les envío mis condolencias".

Las identidades de las víctimas

Mientras las autoridades estadounidenses tratan de esclarecer lo sucedido, se van conociendo las identidades de la tripulación y los pasajeros, tristemente fallecidos, ya que a pesar de los trabajos de emergencia, no pudieron ser rescatados del río debido a la oscuridad y el frío.

Ya se había desvelado que un grupo de 14 patinadores de US Figure Skating viajaban junto a sus familias de vuelta a casa, después de participar en una competición de patinaje sobre hielo. Sin embargo, desgraciadamente a esta lista se suman más nombres, cada uno con una historia detrás.

El WSJ ha asegurado que en el avión también viajaba Kiah Duggins, abogada de derechos civiles. Tenía 30 años, era ex concursante de Miss Kansas, aspirante a profesora de la Facultad de Derecho de Howard, y que trabajó como intern para Michelle Obama. También volaba un grupo de siete amigos, que volvían de regreso al este después de un viaje de caza de patos en los bosques de Kansas. Entre ellos se encontraban Michael Stovall, de 40 años, y Jesse Pitcher, según dijeron sus familiares.

El copiloto estaba a punto de casarse

Las familias han dado a conocer historias sobrecogedoras, confirmando que entre los miembros de la tripulación se encontraba el piloto Jonathan J. Campos, de 34 años, la asistente de vuelo Danasia Brown Elder y el copiloto Sam Lilley, de 28 años, quien estaba comprometido para casarse y a punto de ser ascendido, relataba su padre.

Últimas novedades

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte anunciaba que ya tienen a su disposición "la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, conocidas comúnmente como cajas negras", a través de la red social 'X'. Cuando se analicen, se espera que se conozcan más detalles sobre por qué el helicóptero efectuó hasta seis cambios de rumbo antes del impacto.

