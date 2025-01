Un testigo del terrible accidente aéreo en Washington: "Me llevó un segundo darme cuenta de que todos estaban muertos delante de mis ojos"

Era un vuelo rutinario que a las 20:48 horas (hora local), quedó cruelmente interrumpido en Washington D.C. Un helicóptero militar Black Hawk que venía zigzagueando sobre el río Potomac colisionó con el avión comercial en el que iban a bordo 64 personas. El helicóptero cambió de dirección varias veces antes de emerger de las tinieblas e impactar con el avión. Tanto el avión, partido en dos, como el helicóptero cayeron al río.

Los camiones de Bomberos y de Policía se movilizaron en pocos minutos. La oscuridad y el frío complicaron la labor de las trescientas personas que trabajaron sobre el terreno en busca de algún superviviente. Pronto se asumió que la misión de rescate era en realidad un dispositivo de recuperación de cadáveres. El aeropuerto Ronald Reagan suspendió todos los vuelos.

Testigos del accidente aseguran que oyeron un ruido muy fuerte que los alertó. José Ángel Abad, corresponsal de Antena 3 Noticias, ha recogido el testimonio de un hombre de 38 años, Abadi Ismaeli, que vive a las orillas del río Potomac, donde se precipitaron el avión y el helicóptero. El accidente le sobresaltó en medio de la noche.

Su apartamento tiene la vista como una torre de control. Cuando se iba a la cama escuchó: "Bang bang". Fue algo como nunca había oído". "Me giré de inmediato a ver que ocurría y oh dios mío, estaba todo lleno de humo y fuego. En el aire y luego elevándose sobre el río", relató el testigo. Se quedó solo en su habitación mirando las aguas congeladas y se quedó petrificado.

"Tuve miedo por mi vida entonces. No sabía qué estaba pasando y qué ocurría ahí fuera", comentaba. "Me llevó un segundo darme cuenta de que todos estaban muertos delante de mis ojos y les envío mis condolencias", apostillaba.

Investigación en marcha

Las autoridades estadounidenses s encuentran investigando las causas del accidente ocurrido en Washington. Una de las líneas de investigación es la posibilidad de que el helicóptero estuviera realizando una misión encubierta sin seguimiento electrónico. El Pentágono ha confirmado la recuperación de las cajas negras y ha iniciado una investigación sobre por qué la aeronave, que realizaba un entrenamiento rutinario, efectuó seis cambios de rumbo antes del impacto. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha señalado que la tripulación del helicóptero era altamente experimentada.

Segundos antes del impacto, los controladores intentaron advertir al helicóptero. En un audio captado desde la torre de control se escucha: "¿Has visto al avión? Pasa por detrás", seguido de otra comunicación con tono de alarma: "Oh, oh, Torre, ¿has visto eso?". A pesar de los esfuerzos, no fue posible evitar la colisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com