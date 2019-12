Greta Thunberg, la estrella del cambio climático

Vitoreada y con una cámara siempre cerca, a sus 16 años, Greta Thunberg es la estrella del cambio climático y hoy además portada de la prensa portuguesa.

Una adolescente que ha puesto en pie a los miembros del Parlamento Europeo, también ha hablado en el Foro económico de Davos y en la Asamblea Nacional de París y en la anterior cumbre del clima.

No usa avión, y si necesita un barco para llegar a la península lo consigue. El poder de esta joven provoca extrañeza "me parece raro, no sé si tiene algo detrás más comercial" comenta una señora.

Empezó su lucha por el cambio climático con un cartel y faltando a clase. Ahora miles de jóvenes la siguen

Colmada de premios y atenciones, hasta el Papa ha escuchado su mensaje, que está en todas partes. Se habla de Greta , aunque sea mal y eso para los ecologistas es positivo "ha conseguido movilizar a los jóvenes como nunca hemos logrado desde las organizaciones ecologistas" asegura Theo Oberhuber de Ecologistas en Acción.

Empezó a manifestarse ella sola, con un cartel, faltaba a clase los viernes y ahora miles de jóvenes de todo el mundo la siguen y la imitan.

En Madrid ya tiene un colegio con su nombre.