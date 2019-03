Tsipras: "Tenemos un plan para hacer reformas sin incurrir en déficit"

El nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, afirmó que una de las prioridades del nuevo Gobierno será "la renegociación de la deuda griega con los socios para una solución que beneficie a todos".



"Tenemos un plan griego para hacer reformas sin incurrir en déficit, pero sin las obligaciones asfixiantes", de los últimos años, aseguró Tsipras en su primer Consejo de Ministro y su primera declaración tras el triunfo de Syriza en las elecciones del domingo.



Tsipras, afirmó que el Gobierno "de salvación social" debe "acabar con el clientelismo político y la corrupción" y aplicar las "reformas que no se han podido hacer durante 40 años".



"Estamos aquí para acabar con el clientelismo político y con la corrupción y para poner fin al Estado que funcionaba contra los intereses de la sociedad", aseguró Tsipras.

Paralización de las privatizaciones de las eléctricas

El ministro de Reconstrucción Productiva, Medio Ambiente y Energía de Grecia, Panayiotis Lafazanis, anunció hoy que el Gobierno paralizará "inmediatamente" todo proceso de privatización de las eléctricas.

Lafazanis hizo este anuncio minutos antes de entrar en el primer Consejo de Ministros presidido por el nuevo primer ministro, el izquierdista Alexis Tsipras.



"Vamos a tratar de hacer la corriente más barata para impulsar la competitividad y ayudar a las familias", añadió Lafazanis.



Uno de los puntos cardinales del programa de Gobierno de Tsipras consiste en medidas de urgencia para mejorar la situación de los más pobres, entre las que figura ofrecer electricidad gratuita a 300.000 hogares.



Incremento del salario mínimo

El nuevo ministro de Trabajo griego, Panos Skurletis, anunció que una de las primera medidas del Gobierno será "restablecer el salario mínimo interprofesional y la decimotercera paga de las pensiones más bajas". "Además restableceremos las negociaciones entre sindicatos y la patronal", dijo Skurletis al entrar en el Consejo de Ministros.



Skurletis recordó que todo "forma parte de nuestro programa y se trata de nuestras prioridades".



En el denominado Programa de Salónica está previsto restaurar el salario mínimo en 751 euros brutos, frente a los 586 que regían en la actualidad. No obstante, recalcó que todas estas medidas se adoptarán siguiendo rigurosamente el procedimiento parlamentario, en alusión a que el Ejecutivo anterior gobernaba mediante decretos introduciendo leyes por el procedimiento de urgencia, sin apenas dar tiempo al debate.



El viceministro griego de Reforma Administrativa, Yorgos Katrúgalos, afirmó que el Gobierno revocará todos los despidos inconstitucionales de funcionarios que se han llevado a cabo en los últimos años. La primera medida del nuevo Gobierno en materia de empleo público será, dijo Katrúgalos en unas declaraciones a la cadena de televisión Ant1, restaurar los puestos de trabajo de los funcionarios que han sido despedidos o se encuentran en el llamado esquema de movilidad laboral.



"Es nuestro compromiso y es uno de los primeros pasos a seguir. Retirar todos los despidos que se han hecho y son inconstitucionales", aseguró el viceministro.



Eso implicará que se corregirán las "injusticias" de los despidos inconstitucionales, como los de las limpiadoras del ministerio de Finanzas y los guardias escolares, según Katrúgalos, "las personas más débiles, que centraron la atención de la supuesta reforma del Gobierno anterior".



Ambos colectivos de trabajadores llevan meses protestando en un campamento improvisado a las puertas del ministerio de Finanzas. Esta medida se aplicará también a los empleados de la antigua radiotelevisión pública ERT, aunque el viceministro recalcó que este asunto no forma parte de sus competencias.



Katrúgalos aclaró que esta restitución de la cadena y la radio pública no significará un "retorno a la ERT de antes del cierre" o al "control por parte del Gobierno" que se ejercía en dicho periodo. "Queremos una ERT que se asemeje a la ERT que siguió al 'negro' (cierre)", cuando, dijo, la gestión del ente público la asumieron los trabajadores y así se abrió a la sociedad.