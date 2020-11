El 'golpómetro' que mide si lo que se vive en Estados Unidos es un golpe de estado

Donald Trump sigue sin asumir que ha perdido las elecciones en Estados Unidos frente a su adversario Joe Biden y en su nuevo ataque contra el sistema electoral, a pesar de que esta misma semana su Gobierno ha publicado que estos comicios han sido los más seguros de la democracia, no duda en tirar de 'fake news'.

Entre los vídeos falsos que el presidente, que dice que lucha precisamente contra la desinformación, se encuentran, entre otros, el de un supuesto funcionario electoral rompiendo una papeleta de Donald Trump durante el recuento, el de un individuo quemando decenas de papeletas también a favor de Trump en su jardín y el de una mujer depositando en un buzón electoral más de un voto.

Vídeos como estos están siendo difundidos masivamente por seguidores de Donald Trump con un fin de apoyar las acusaciones que el actual presidente lleva lanzando desde hace meses, sin prueba alguna. "Todo el mundo en esta sala sabe que ha habido un fraude", señaló él mismo hace unos días.

Sin embargo, periodistas de distintos medios se han encargado de verificarlos y han logrado demostrar que este tipo de vídeos no son más que fakes. Por ejemplo, Dale Harrison, protagonista del primer vídeo, no es funcionario y él mismo ha asegurado que era una broma de dudoso gusto y también era una broma el vídeo del hombre en Vigirnia quemando papeletas, puesto que no eran reales. Por otro lado, una persona sí puede depositar más de un voto, cuando se haga por ejemplo en nombre de enfermos.

Acusaciones contra empresas españolas

Estas acusaciones de fraude también han salpicado a nuestro país. La empresa Indra ha negado estar detrás del hackeo de varios dispositivos electorales. El abogado de Trump, Rudolph Giuliani, había asegurado también sin pruebas que votos supuestamente fraudulentos habrían ido a parar a Barcelona, donde Indra tiene su sede.