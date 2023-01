El gobierno ultraderechista de Netanyahu facilitará el uso de armas a los civiles israelíes. El ministro ultranacionalista, Itamar Ben Gvir, asegura que es para que los ciudadanos de Israel puedan defenderse en las calles. Aún así, el primer ministro ha pedido no tomarse la justicia por su mano.

Israel está en alerta máxima tras los últimos ataques de palestinos y para Netanyahu la prioridad es castigar a las familias de los supuestos terroristas: "Decidimos la cancelación de los derechos de seguridad social de las familias que apoyan el terrorismo".

Medidas de Israel

Y hay más medidas. Entre ellas, anularles el documento de identidad y que no tengan acceso a las prestaciones básicas. Israel quiere hacer invisibles a las familias de los palestinos que delincan. Hasta ahora el castigo habitual era demoler sus casas. Es el caso de Luqba: "Dormimos en el coche, ¿dónde si no? Nuestros hijos aún están en la escuela. Cuando vengan, no cabremos". Su vecino resume años de política israelí en la zona: "Díganme un solo lugar en Palestina en el que no haya habido demoliciones, confiscación de tierras o tala de árboles. No hay ni uno".

El ojo por ojo y las injusticias han convertido Israel en un polvorín, donde hasta los niños palestinos de 13 años atacan y se juegan la vida para vengarse. Una Israel que entierra a sus muertos, mientras protesta, sin miedo contra el gobierno más radical de su historia. Cuarenta mil personas tomaron las calles de Tel Aviv anoche contra el ejecutivo de Netanyahu y la espiral de violencia.