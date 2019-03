El Gobierno argentino asegura que el fiscal "no ha podido sostener nada" contra Cristina Fernández

El secretario general de la Presidencia argentina, Aníbal Fernández, ha dicho que el fiscal Gerardo Pollicita "no ha podido sostener nada" contra la mandataria, Cristina Fernández, en la denuncia donde plantea su imputación por presunto encubrimiento en el caso AMIA.



Pollicita imputó el viernes a Fernández de Kirchner y a otros políticos, incluido el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, tomando como base la denuncia que en su día impulso el fiscal Alberto Nisman, que murió el pasado 18 de enero en extrañas circunstancias.



La Fiscalía sospecha que la presidenta y miembros de su entorno pudieron encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la AMIA de 1994, en el que murieron 85 personas.



"No han logrado sostener nada", ha insistido este sábado el secretario de la Presidencia, que ha analizado "como abogado" y "en profundidad" el escrito del fiscal.



Aníbal Fernández ha dicho a Radio 10 que, de las 60 páginas de este documento, 50 son "un copy paste del bodoque que presentó Nisman", según la agencia oficial Télam.



La falta de base jurídica es lo que ha llevado, en su opinión, a que no se haya reclamado una declaración indagatoria de la presidenta. Para ello, "tiene que haber elementos más que claros para la comisión de un delito", ha añadido.



En caso de que se plantease esta citación y la mandataria no se presentara, podría iniciarse un "juicio político" contra Fernández de Kirchner.



El secretario de la Presidencia ha criticado la versión que se está dando en los medios de comunicación sobre el escrito del fiscal y ha criticado que "los que escriben son burros".