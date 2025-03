Gérard Depardieu reconoce haber tocado a la denunciante, pero sin intención sexual: "La agarré para no resbalarme"

Gérard Depardieu, uno de los actores franceses más reconocidos, ha admitido haber tocado a una de las demandantes en su juicio por agresión sexual en el Tribunal Penal de París. Sin embargo, el actor de 76 años ha negado cualquier intención sexual en el contacto.

Durante la segunda jornada del juicio, Depardieu ha reconocido que los hechos tuvieron lugar en 2021, durante el rodaje de la película 'Les Volets Verts', dirigida por Jean Becker. Según su testimonio, agarró a la mujer por las caderas para evitar resbalarse. "Estaba muy cansado y alterado por el calor. Fue un viernes, casi al final del rodaje", declaró ante el tribunal.

El actor ha insistido en que su contacto con la mujer no tuvo un carácter sexual. "No creo que haya sido así", ha respondido al ser preguntado al respecto cuando se le preguntó al respecto. Asimismo, aseguró que no recordaba el motivo exacto por el que la tocó y que solo se enteró de la denuncia cuando fue detenido por la policía.

La demandante, una escenógrafa presente en el juicio, ha relatado que Depardieu la sujetó entre sus muslos, le tocó la zona púbica y subió hasta sus pechos. El actor también ha reconocido que hizo comentarios groseros, pero argumenta que no iban dirigidos personalmente a la víctima. "Siempre me han dicho que tengo un carácter ruso, no sé si es por la bebida o por la vulgaridad. No toco el trasero de las mujeres", ha afirmado.

La actriz Anouk Grinberg, expulsada de la sala

El juicio ha provocado una fuerte reacción de colectivos feministas en Francia que se han congregado frente al tribunal con pancartas y cánticos en apoyo a las víctimas de agresión sexual. En la primera jornada del juicio, el abogado de Depardieu calificó las acusaciones como "mentira" y aseguró que demostrará que "la verdad está del lado" de su cliente. Uno de los momentos más tensos de la sesión ha sido la expulsión de la actriz Anouk Grinberg de la sala, tras su reacción a las declaraciones de la defensa.

Depardieu enfrenta varias denuncias por agresión sexual. Entre ellas destaca la de la actriz Charlotte Arnould, quien lo acusó en 2018 de "violación por penetración y agresión sexual" en dos ocasiones. Además, se le investiga por presuntos abusos en el set de rodaje de El mago y los siameses, de Jean-Pierre Mocky.

En octubre de 2023, el actor publicó una carta en 'Le Figaro' negando todas las acusaciones y asegurando que "nunca jamás" había abusado de una mujer. Según una investigación de Mediapart, trece mujeres han denunciado a Depardieu por violencia sexual durante los rodajes de once películas entre 2004 y 2022.

