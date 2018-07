Una gatita tendrá una segunda oportunidad gracias a una chica que jugaba a Pokémon GO

Carey Burns es una chica estadounidense, de Orlando, que ha rescatado una gatita mientras jugaba a Pokémon GO, según ha publicado The Huffington Post.

Burns ha llamado a la gatita Mewtwo, con motivo de Pokémon GO, ya que gracias a esta aplicación pudo encontrar a la gata, según muestra una publicación de Facebook.

"Acababa de descargarme Pokémon GO y estaba viendo de qué iba", ha explicado Burns. La chica estaba probando el juego, que se acababa de descargar, en un parking cercano a su urbanización en Orlando, cuando escuchó un ruido. "Parecía un pájaro. Seguí el ruido y vi a la gatita sentada en el suelo, con una pata doblada en un ángulo extraño", ha confesado.

Mewtwo no paraba de maullar cuando la encontró, a primera vista Burns pudo observar que la gatita estaba lesionada y necesitaba ayuda. "La cogí, no se resistió ni nada, solo parecía estar asustada y adolorida", ha relatado.

Mewtwo tenía la cadera dislocada, la pelvis fracturada y el cuerpo con golpes. Según la teoría de Carey Burns, Mewtwo pudo caerse de un árbol.

Enseguida, la chica se puso en contacto con una asociación de rescate de felinos de su ciudad, Candy's Cats, la cual propuso pagar los costes veterinarios si Carey Burns acogía a la gatita mientras encontraba un hogar definitivo.

De momento, los veterinarios están esperando que la fractura de pelvis se cure para después operarle la cadera. Esto no supone un obstáculo, según ha aclarado Burns, la gatita no tiene problema para moverse sola. "Pero no puede saltar y cuando anda se nota que se tambalea un poco", ha declarado.

La chica está colaborando con Candy's Cats para encontrar una residencia permanente a la gatita, ya que no puede quedarse con ella. Pero mientras tanto Mewtwo requiere de alguien "que esté dispuesto a cuidar de un animal que necesita algo más de atención que un gato normal", comenta Burns.

Carey Burns dice que a "capturado" a Mewtwo, ya que mientras lo demás jugadores de Pokémon GO quieren encontrar al pokémon de aspecto felino, ella encontró a la gatita gracias al juego.