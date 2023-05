Las fotos del español Emilio Morenetti, grandes protagonistas de los Premios Pulitzer

Los Premios Pulitzer, los más reconocidos de Estados Unidos, han premiado la magistral cobertura de medios como la agencia Associated Press 'AP'. Los españoles, Emilio Morenetti y Bernat Armangué también han sido galardonados por la cobertura de la invasión rusa a Ucrania por sus trabajos en AP.

Associated Press ha sido premiado por su cobertura de la guerra en Ucrania y por el trabajo de sus periodistas a lo largo de la guerra en la ciudad de Mariúpol. También ha sido galardonado con el premio de Fotografía de Noticias de Última Hora por la labor de seis de sus fotógrafos en las primeras semanas del conflicto.

Los diferentes premiados

Además, el reconocido medio estadounidense 'The New York Times' también ha sido premiado por la información internacional que han dado a lo largo del conflicto. También destacaron el reconocimiento por diversos asuntos informativos de interés nacional, como es la derogación por el Tribunal Supremo de EE UU de la garantía constitucional del aborto.

Otros nombres como el de Caroline Kitchener, del Washington Post, se han alzado con el Pulitzer al mejor reportaje nacional por su cobertura del aborto después de la anulación de la sentencia Roe Wade. La agencia Reuters fue finalista en esa categoría, por sus reportajes sobre el empleo generalizado de mano de obra infantil.

Un jurado de profesionales

El jurado de los premios Pulitzer está formado por editores de grandes firmas y ejecutivos de los principales medios de comunicación estadounidenses. Entre los jueces destacan nombres tan relevantes como David Remnick, el editor de la revista 'The New Yorker', o la periodista Anne Applebaum, de 'The Atlantic'.

Periodistas fallecidos en el conflicto

Ser periodista de guerra es todo un reto y un riesgo sin precedentes, dese que comenzó el conflicto 10 periodistas han muerto. El último video periodista fallecido, es Arman Soldin que viajaba con cuatro compañeros de AFP y con un grupo de militares ucranianos cuando fueron víctimas de un bombardeo de cohetes Grad en los alrededores de Tchassiv Iar, la localidad cercana a Bajmut.