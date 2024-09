El FBI había alertado sobre el autor del tiroteo que dejó 4 muertos en un instituto de Georgia

Estados Unidos sigue sacudido por el tiroteo en un instituto de Georgia perpetrado por uno de los alumnos del centro, de 14 años.

El adolescente mató a cuatro personas, dos de ellas estudiantes de la escuela de secundaria Apalachee de Winder y las otras dos profesores, tal y como apuntó en una conferencia de prensa el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey. Su compañera de pupitre ha contado que Gray se levantó y salió de clase. Ella pensó que iría al baño, pero no cogió el pase necesario. Al rato volvió pero la puerta estaba cerrada y no se abre desde fuera. Un compañero se levantó a abrir, pero vio que Gray tenía un arma y no abrió. Entonces el asesino confeso se dirigió a la clase de al lado, que sí debía tener la puerta abierta y se puso a disparar.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) emitió posteriormente un comunicado en el que revelaba que había investigado amenazas en línea de cometer un tiroteo en una escuela en 2023 y que las fuerzas del orden locales habían entrevistado a un sujeto de 13 años y a su padre en el cercano condado de Jackson. El comunicado no identificó al adolescente, pero los funcionarios de Georgia dijeron que el comunicado estaba relacionado con el sujeto detenido. El padre declaró que tenía armas de caza en la casa, pero el sujeto (Colt Gray) no tenía acceso a ellas sin supervisión. El joven también negó haber hecho amenazas a través de Internet. El condado de Jackson alertó a las escuelas locales para que siguieran vigilando al sujeto”, dijo el FBI, y agregó que no había causa probable ni suficiente para realizar un arresto.

La vicepresidenta estadounidense y candidata del Partido Demócrata a la presidencia en las elecciones de noviembre, Kamala Harris, calificó este nuevo tiroteo de “tragedia sin sentido” y pidió “el fin de esta epidemia de violencia con armas de fuego”. Fue el tiroteo masivo número 385 en Estados Unidos este año, según Gun Violence Archive .Ha sido el más letal de los 45 tiroteos en escuelas ocurridos en lo que va de año.

La escuela secundaria había recibido una amenaza telefónica anteriormente, dijeron varios funcionarios de las fuerzas del orden a la cadena CNN. La llamada telefónica del miércoles por la mañana advertía de que habría tiroteos en cinco escuelas y que Apalachee sería la primera. No se sabe quién hizo la llamada.

