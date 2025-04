Fátima Ofkir, tras cumplir 7 años de prisión en Omán por tráfico de drogas: "Me dejé seducir por el dinero fácil y las promesas vacías"

La joven catalana Fátima Ofkir ha sido liberada recientemente tras cumplir 7 años de prisión en Omán, donde fue condenada a cadena perpetua cuando tenía 18 años por tráfico de drogas. En una rueda de prensa, acompañada por su letrada, Mònica Santiago, del despacho Vosseler Abogados; el magistrado Baltasar Garzón y el empresario Antonio Sagnier, que han colaborado en su liberación, se ha mostrado muy emocionada por la segunda oportunidad que se le ha ofrecido y ha prometido no desperdiciarla. Se ha mostrado clara y ha dicho que quiere dedicar su vida "a ser un ejemplo para todos los jóvenes que están perdidos".

Ofkir estuvo en el penal de mujeres de Mascate (Omán) hasta ser incluida en la lista de beneficiados por la tradicional amnistía que el sultán otorga después del Ramadán.

Entre lágrimas, comenzaba agradeciendo tanto a los medios de comunicación, como a sus allegados que le han mostrado un apoyo total durante estos años. "Gracias a los medios que han estado luchando día tras día para que las noticias fueran lejos y pudieran salir. Si no fuera por todos los que estáis aquí, no tendría una segunda oportunidad en la vida", explicaba.

"Lo primero que quiero decir es que la Fátima que veis ahora no solo es una joven liberada, soy una persona transformada que tras siete años en prisión solo puedo agradecer a todos los que me habéis ayudado a resistir y también a arrepentirme de un error de juventud. Tenía 18 años, quién de vosotros nunca ha tenido 18 años. Hace siete años y en un momento muy complicado de mi vida me dejé seducir por el dinero fácil y las promesas vacías de quienes se hacen llamar amigos y mi ingenuidad y mi inconsciencia de juventud, caí en la trampa, un error que me llevó a vivir un infierno en un país lejano.

La soledad y el miedo se convirtieron en mis compañeros de celda, pero cuando peor estaba, cuando me planteé incluso acabar con todo, surgió una luz con todos vosotros y un equipo de personas maravillosas, ángeles guardianes que creyeron en mi, que vieron más allá de mi error, porque todos cometemos errores, pero también somos humanos, ellos vieron más allá de mi error, que lucharon incansablemente por mi libertad. A ellos y a todos vosotros os debo mi vida y mi segunda oportunidad, una segunda oportunidad de la que quiero ser merecedora con toda mi alma y no tengo palabras suficientes para expresar mi agradecimiento como he dicho antes, su apoyo, su fe en mi, me mostraron que aún merezco un futuro, que todos merecemos la posibilidad de rehacer nuestro futuro.

He aprendido la lección, he aprendido el terrible daño que he provocado, no solo a mi misma, sino a mi familia, a mis amigos, a todos los que indirectamente podría haber causado daño, prometo que no desperdiciaré esta segunda oportunidad y hacer de ella un servicio de la sociedad, quiero dedicar a mi vida a ser un ejemplo para todos los jóvenes que como yo estaban perdidos, quiero mostrarles que el camino fácil siempre conduce al abismo, que las falsas amistades solo traen dolor, que el verdadero valor reside en la honestidad, en el esfuerzo y construir un futuro con las manos limpias y para todos los jóvenes que me escuchan, les digo que no se dejen engañar por las promesas vacías, que el dinero fácil es fácil, pero siempre tiene cosas malas.

Tienes que luchar con las manos limpias y los errores todos los comenten, pero tienes que aprender de ellos. No arriesguen su futuro por un espejismo, busquen el apoyo de su familia, de sus verdaderos amigos y quienes los aman de verdad y esto que estoy diciendo lo voy a repetir durante todo lo que me queda de mi vida y hoy renazco con el corazón lleno de gratitud y la mente clara, prometo honrar esta segunda oportunidad, ser un ejemplo de superación y dedicar mi vida a construir un futuro mejor para mí y para los que vienen detrás".

