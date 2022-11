Estos son los lugares donde se podrá beber cerveza en Qatar tras la exigencia de que se prohíba su venta en estadios

Qatar quiere forzar a la FIFA a una prohibición de consumo y venta de alcohol en los estadios de la Copa del Mundo a pesar del multimillonario patrocinio de una conocida marca de cerveza.

Los informes sugieren que los funcionarios están presionando al organismo rector del fútbol para que dé un giro en la venta de cerveza. Cualquier cambio resultaría en una violación de su acuerdo multimillonario con Budweiser.

La nación anfitriona, donde las ventas de alcohol generalmente están restringidas a extranjeros que beben en hoteles y restaurantes con licencia, o residentes no musulmanes con permisos especiales en sus hogares, ha sorprendido a la FIFA, ya que uno de los principales patrocinadores del campeonato es una marca de cerveza y esto ya era conocido por los mandatarios del país qatarí. Con los acuerdos firmados hace años podrían incurrir en incumplimiento de contrato y ser objeto de demandas multimillonarias. Así si el cambio de sentido sigue adelante, Budweiser, no podrá vender su cerveza en los estadios.

Budweiser y la FIFA discuten contrarreloj sobre el tema. El diario inglés 'The Times' dice que ese veto a las ventas de Budweiser es "probable" después de la intervención de la realeza de Qatar. The New York Times dijo que la petición fue realizada por el jeque Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, hermano del gobernante de Qatar.

Estos son los lugares donde se podrá beber cerveza en Qatar

Los turistas que hayan ido al país a ver los partidos de la Copa del Mundo pueden comprar alcohol en hoteles y restaurantes, en zonas acotadas para fans en ciertos momentos y en los vestíbulos de los estadios, pero no adentro. Y no es una bebida precisamente barata, la cerveza cuesta algo más de 30€/l en los lugares oficiales, y además limitado a cuatro consumiciones (de medio litro) para evitar episodios de embriaguez. Cualquiera que se emborrache podría ser llevado a una zona especial y retenido allí hasta que recupere la sobriedad.

Los organizadores insistieron en que los puestos de venta de Budweiser eran demasiado visibles, por lo que la FIFA acordó moverlos a localizaciones más discretas. Cambios muy inusuales tan cerca del comienzo de un torneo.

Si la cerveza es finalmente prohibida, entonces el único lugar donde se puede comprar alcohol dentro de los estadios serán los palcos VIP. A los que tengan la suerte de conseguir un asiento en un palco se les prometen "refrescos, cervezas, champán, vinos seleccionados por un sommelier y licores de primera calidad". Pero para poder acceder a uno hay que pagar más de 22.000€

La venta de alcohol no es la única controversia que ha plagado la Copa del Mundo de Qatar, que se juega en invierno porque las temperaturas de verano allí suelen superar los 40 °C.

Qatar también enfrenta serias acusaciones de abuso de trabajadores migrantes que construyeron los estadios y la infraestructura de la Copa del Mundo muchos de los cuales se cree que murieron en el desarrollo de las obras. Oficialmente, Doha dice que solo tres muertes son directamente atribuibles al proyecto de construcción. Pero los grupos de derechos humanos dicen que es probable que la cifra sea de cientos, y posiblemente de miles.