Fallece Jeremiah Denton, prisionero de guerra en Vietnam que denunció torturas parpadeando

Jeremiah Denton falleció en la noche del viernes a los 89 años de edad en Estados Unidos, donde era considerado un ejemplo de heroísmo y resistencia tras pasar 8 años como prisionero de guerra en Vietnam del Norte. El contraalmirante retirado Denton fue sometido a torturas en prisiones de Vietnam del Norte entre 1965 y 1973 y pasó la mitad de su cautiverio en total aislamiento, lo que le llevó al límite de la cordura y a casi morir de hambre.

Denton alcanzó fama mundial con una entrevista preparada por los vietnamitas del norte, en la que, al tiempo que decía a su entrevistador que era tratado adecuadamente parpadeaba en código morse la palabra "tortura". Gracias a esa aparición, emitida en 1966 y en la que un temeroso Denton aparecía con uniforme de preso y aspecto frágil, el Gobierno estadounidense escuchó directamente a un preso de guerra de Vietnam que era sometidos a torturas.

Denton, prisionero de guerra, es un ejemplo de heroísmo por parpadear en código morse la palabra "tortura"

El avión que Denton pilotaba fue derribado al sur de Hanoi, la antigua capital de Vietnam del Norte y ahora capital de Vietnam, en julio de 1965 y consiguió saltar en paracaídas a tiempo, pero fue capturado. El piloto, originario del estado sureño de Alabama y padre de siete hijos, pasó por la prisión de Hoa Lo, también conocida como el "Hanoi Hilton", donde estuvieron presos el senador y candidato presidencial republicano John McCain y otros militares que acabarían en la política, como James Stockdale o Sam Johnson.

El propio Denton probó suerte en el terreno político a su vuelta a Estados Unidos y, en 1980, se convirtió contra todo pronóstico en senador republicano por Alabama, puesto que ocupó durante seis años defendiendo sus ideas conservadoras. El exmilitar escribió junto con Ed Brandt un libro sobre sus experiencias como prisionero de guerra titulado "When Hell Was in Session" (Cuando el infierno estaba en sesión), que posteriormente fue llevado al cine.

En él explica las torturas a las que fue sometido o cómo los presos estadounidenses desarrollaron una serie de códigos a través de toses o estornudos, que no fueron detectados por los carceleros debido a la mala salud de los reclusos. Denton fue uno de los mandos de más alto rango detenidos por los norvietnamitas y a su regreso fue promovido a contraalmirante y condecorado con varias medallas militares al valor.