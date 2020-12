Expulsan a un joven del instituto por pintarse las uñas y no lo readmitirán hasta que se quite el esmalte

Pintarse las uñas se ha convertido en tendencia este 2020 entre los hombres con el fin de romper con los estereotipos. Sin embargo, parece que en Estados Unidos la práctica no es bien recibida y Trevor Wilkinson lo ha vivido en sus propias carnes.

Expulsado de clase por las uñas

El joven, de 17 años, decidió acudir a su instituto Clyde High School, en Texas, con las uñas pintadas. Una decisión que le costó la expulsión inmediata del centro. Sin poder creerlo, inició una petición en la plataforma change.org titulada 'Dejen a los hombres usar esmalte de uñas'.

La idea era reunir un total de 75.000 firmas y mostrarlas en su centro; de momento ha conseguido superar las 68.000. El éxito de esta iniciativa lo tiene también en las redes sociales. En su perfil de Instagram, el estudiante ha agradecido los comentarios positivos y el apoyo de la gente que, como él, busca "desafiar los estereotipos de género peligrosos".

Trevor deja muy claro que lo que le han hecho "es injusto y no está bien" y ha subrayado que no debería ser un problema que un chico "se hiciera las uñas". Una idea que los usuarios de Twitter también han apoyado a través del hashtag #teamtrevor.

Código de vestimenta

El centro educativo ha dado su versión sobre el suceso y ha confirmado a través de un comunicado que antes de cada curso se informa a padres y alumnos del código de vestimenta y que este no puede modificarse una vez iniciado el calendario escolar. Le han dado la opción a Trevor de participar en clases virtuales, pero le ha dejado claro que no será readmitido de forma presencial hasta que no se quite el esmalte.

Crear conciencia

Cristina es la madre de Jon, un niño al que le encanta pintarse las uñas. En febrero Cristina pidió en redes sociales a todos los internautas que compartieran fotos de sus uñas pintadas para demostrar a su hijo que esto no era algo exclusivo de las chicas, como le decían sus compañeros de colegio. "Él sabe que eso es una tontería, pero aun así le da miedo y me gustaría que todos los que queráis nos enviéis fotos y vídeos de vuestras uñas pintadas y le deis vuestra opinión".

Le llamaban mariquita

Y en Vizcaya, Jesús Fernando Ruiz tomó la decisión de pintarse las uñas para explicar a su hijo que quien le llamaba 'mariquita' en clase estaba equivocado. Al resto de padres les quiso enviar un mensaje: "Piensen en el tipo de ideas que están implantando en esos cerebritos en pleno desarrollo y qué cicatrices les van a provocar".