Expertos examinan en profundidad la nave nodriza del Titan para resolver las incógnitas del trágico accidente

Continúa la investigación por el accidente de la implosión del sumergible Titan que iba a realizar la expedición al Titanic.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha creado un equipo para determinar si se justificaría una investigación criminal por la muerte de las cinco personas que iban a bordo.

"No hay sospechas de actividad delictiva per se, pero la Policía Montada de Canadá está dando los primeros pasos para evaluar si vamos a seguir ese camino o no", ha comentado el superintendente del organismo, Kent Osmond.

Examinan los datos de la nave nodriza

Los investigadores canadienses tratan de resolver las incógnitas del trágico accidente. Por ello, ahora se centran en examinar en profundidad el buque Polar Prince. El objetivo es "recoger información del registrador de datos del viaje del buque y de otros sistemas del barco que contengan información útil", según ha detallado Kathy Fox, presidenta de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá.

Los expertos revisarán las grabaciones de voz de la nave nodriza que transportó al sumergible y a sus cinco ocupantes. "El contenido de esas grabaciones de voz podría ser útil en nuestra investigación. Hay que averiguar qué ocurrió y por qué, y qué hay que cambiar para reducir la posibilidad o el riesgo de que vuelva a ocurrir en el futuro", ha precisado Fox.

Por lo pronto ya se ha tomado declaración a la tripulación del Polar Prince, la nave nodriza del Titan.

El fundador de OceanGate pide no especular

La investigación se desarrolla en medio del debate surgido por el diseño y las medidas de seguridad con las que contaba el Titan.

Al respecto, el cofundador de la compaía OceanGate, Guillermo Sohnlein, ha pedido no especular y evitar sacar conclusiones premeditadas sobre el accidente del Titan. "Hay equipos en el lugar que van a seguir recogiendo datos durante los próximos días, semanas, tal vez meses, y va a pasar mucho tiempo antes de que sepamos exactamente lo que pasó allí abajo. Así que nos animaría a no especular hasta que tengamos más datos en los que basarnos", ha advertido.