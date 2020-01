El pico máximo de contagios del coronavirus se producirá en 7 o 10 días, según expertos

El nuevo brote de coronavirus podría alcanzar su punto máximo en una semana o en unos 10 días, ha señalado este martes el renombrado experto chino en respiración Zhong Nanshan en una entrevista exclusiva con la agencia china Xinhua.

"Es muy difícil estimar definitivamente cuándo el brote alcanza su punto máximo. Pero creo que en una semana o unos 10 días alcanzará el punto máximo y entonces no habrá aumentos a gran escala", ha augurado.

Zhong es el jefe de un equipo nacional de expertos establecido para el control y la prevención de la nueva neumonía causada por el coronavirus y un académico de la Academia China de Ingeniería. "Hay dos claves para abordar la epidemia: la detección temprana y el aislamiento temprano. Son los métodos más primitivos y efectivos", señala Zhong, quien precisa que la fiebre sigue siendo el síntoma típico de la nueva infección por coronavirus.

De diez a catorce días es un período adecuado para el aislamiento y la observación: Cuando el período de incubación termine, los que se enfermen recibirán tratamiento oportuno y los que no, estarán bien. "La infección masiva no surgirá por los viajes de regreso de las vacaciones del Festival de Primavera, pero las medidas de detección y detección deben continuar", dijo Zhong. Sugirió que los hospitales deberían contar con personal no sólo especialista en enfermedades infecciosas, sino también con especialistas en el tratamiento de casos graves para salvar mejor a los pacientes.

Asimismo, el coronavirus ha dejado atrapados en Wuhan a una veintena de españoles, que solicitan la repatriación urgente, asegurando que "cuanto más tiempo estemos aquí, más tiempo estamos expuestos".