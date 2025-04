La ETA, el nuevo requisito para viajar a Reino Unido: cómo lo solicito, cuánto cuesta, qué puedo hacer con ella

A partir de este miércoles 2 de abril si eres un ciudadano europeo y pretende viajar a Reino Unido ya sea por turismo, negocio o visita, deberás de portar un permiso para entrar al país. Se trata de una autorización con un coste de poco más de diez euros y puedes solicitar a través de una aplicación móvil o página web.

Con la llegada de Keir Starmer al gobierno británico y su objetivo de proteger las fronteras y reducir la inmigración "legal e ilegal" ha implementado un requisito para poder acceder al país. Se encuentra dentro del 'Plan por el Cambio' que busca reforzar la seguridad y una vida mejor en Reino Unido.

En el caso de que seas un ciudadano europeo no residente en Reino Unido y tienes un viaje planeado para ese país deberás de llevar contigo la ETA, una autorización electrónica de viaje. Para ello tendrás que realizar un proceso para que te validen el permiso, que lleva habilitado desde el pasado 5 de marzo.

¿Cómo lo solicito?

Lo primero que hay que hacer es descargarse la aplicación 'UK ETA', disponible para iOS y Android. Pero en el caso de no contar con un dispositivo móvil podrás tramitarlo desde la página web del gobierno británico: 'gov.uk'.

Una vez accedes a la app, deberás de adjuntar una fotografía y el pasaporte para el registro. Se le pedirán datos biográficos y biométricos, además de responder preguntas sobre idoneidad y criminalidad. Cuando la solicitud se tramite, automáticamente el certificado se vinculará al pasaporte.

La resolución de la petición se tramitará en tres días hábiles, aunque a veces podría tardar más. Pasado ese periodo recibirás un correo electrónico con la confirmación. La ETA tiene una duración de dos años, o hasta que caduque el pasaporte, lo que ocurra antes.

El coste es de 10 libras (unos 12 euros) que se pagarán a través de la aplicación o página web. Pero a partir del próximo miércoles 9 de abril, subirá el precio a 16 libras (casi 20 euros). Los niños y bebés también deben solicitar la autorización y una vez presentado no se admite el reembolso. Para el método de pago puede utilizarse Visa, Mastercard, American Express, JCB, Apple Pay o Google Pay.

¿Qué es lo que puedo y no puedo hacer con la ETA?

Una vez obtengas la ETA para viajar a Reino Unido, podrás permanecer un máximo de 6 meses por turismo, visita, negocios o estudios a corto plazo. En el caso de viajar por un trabajo temporal podrás hacerlo hasta en un máximo de 3 meses. También sirve si viajas por un compromiso pagado permitido.

Por el contrario no se puede permanecer más de 6 meses, reclamar fondos públicos, vivir en el país con visitas frecuentes, casarse o registrar una unión civil, para esto necesitarás solicitar una visa de visitante por matrimonio. Otra de las cosas que no se puede con la ETA es realizar trabajos remunerados o no remunerados para una empresa británica o como trabajador por cuenta propia.

¿Quién no lo necesita?

Aquellas personas que no necesitan la autorización para viajar a Reino Unido, son aquellas que tienen un visado, tienen permiso de residencia o estudian o están exento del control migratorio. También, si viaja con un pasaporte de ciudadano británico, eres miembro de la tripulación de un buque, aeronave o ferrocarril internacional.

En el caso de poseer una doble nacional o nacionalidad británica o irlandesa, no es necesario. O si haces escala en el país y no pasas el control fronterizo, tampoco lo necesitas, aunque se recomienda consultarlo con la aerolínea.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com