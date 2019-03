Estados Unidos prioriza las unidades de élite en su reforma del ejército norteamericano

Muchas menos botas de infantería y más pequeñas unidades de élite. Es la filosofía del presupuesto que dejará las fuerzas nortemaericanas en 440.000 soldados, 80.000 menos que ahora. El ejército más pequeño de Estados Unidos en 75 años.

El cálculo del plan, que ya ha obtenido críticas, es que los conflictos localizados donde contarán más la tecnología serán más probables que guerras como las de Irak y Afganistán, y las limitaciones económicas exigen establecer estas prioridades.

"Cuando baja el número de tropas, de capacidad y de recursos, por supuesto que aumentan los riesgos", asegura Chuck Hagel, secretario de Defensa de EEUU.

Por otra parte, en las bases militares aumenta la preocupación. "Esto significa que no me van a pagar tanto y que quizás no me necesitarán como piloto", afirma Matt Anderson, piloto de combate.

Será una supremacía más corta, tal vez más peligrosa, pero Estados Unidos seguirá gastando en su ejército más que los siguientes 13 países juntos. EEUU ahorrará ahora 75.000 millones de dólares en su ejército en los próximos dos años. Su prespuesto será de 500.000 millones de dólares al año.