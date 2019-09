El analista Edward Snowden ha publicado este miércoles sus memorias, 'Vigilància permanent' (Columna Edicions), una obra que desgrana cómo ayudó a construir un sistema de vigilancia "masivo" y la crisis de conciencia que lo llevó a destaparlo, ha informado la editorial en un comunicado este martes.

En 2013, Snowden reveló al mundo, en la que fue "la filtración de inteligencia más grande de la historia", que el Gobierno de EE.UU. tenia la capacidad de acceder a la información más íntima de los ciudadanos mediante una red de vigilancia masiva.

Estos hechos llevaron a iniciar una orden de búsqueda y captura internacional contra su persona que a día de hoy aún continúan.

Convertido en un activista por el derecho a la privacidad tras ejercer de soldado, analista de inteligencia y agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la obra se publicará en 20 editoriales de manera simultanea. Las memorias de Snowden alertan sobre la "deriva autoritaria de los estados" y destapan de qué forma se comercia con la información personal de los ciudadanos, ha dicho la editorial.

Por otro lado, Estados Unidos ha demandado al ex analista por violar el acuerdo de confidencialidad con la publicación de este libro y por las conferencias que ha dado en estos años, según ha informado este martes el Departamento de Justicia.

La Fiscalía estadounidense sostiene que 'Permanent Record' ('Grabación permanente') viola los acuerdos de confidencialidad que Snowden suscribió con la NSA y con la CIA como trabajador de estas agencias porque debía haber sometido el borrador del libro a una revisión preventiva. También menciona "los discursos públicos que ha pronunciado sobre cuestiones relacionadas con Inteligencia".

Justicia ha aclarado que no pretende impedir la publicación del libro, porque hay un precedente judicial en contra de tal medida, sino solo evitar que Snowden se lucre con ello. Así, le reclama cualquier beneficio que obtenga de 'Permanent Record'. También ha demandado a las empresas implicadas en la publicación "solamente para garantizar que no se transfieren fondos" al ex analista.

Hunt ha subrayado que "el Departamento de Justicia no tolerará estas brechas de la confianza pública ni permitirá que las personas se enriquezcan a expensas de Estados Unidos". "La información de Inteligencia debe proteger a nuestro país, no proporcionar un beneficio personal", ha ratificado el también fiscal Zachary Terwilliger.

Snowden huyó a Hong Kong en 2013 tras filtrar a Wikileaks abundante información sobre la NSA. Posteriormente, se refugió en Rusia, donde podrá permanecer hasta 2020. Desde entonces, Estados Unidos le acusa de espionaje, un delito por el que podría ser condenado a entre 30 años de cárcel y cadena perpetua.

El Departamento de Justicia ha aclarado que la demanda presentada este martes es una acción judicial de carácter civil totalmente diferente de la acusación penal.