Estados Unidos continúa atacando posiciones yihadistas en Irak

Estados Unidos continuó este domingo "con éxito" sus ataques selectivos contra posiciones de los yihadistas del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el norte de Irak con una cuarta serie de bombardeos, esta vez en las cercanías de la capital del Kurdistán, Erbil. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), encargado de Oriento Medio, informó de que estos ataques destruyeron una posición de mortero y varios vehículos armados, uno de los cuales estaba disparando contra las fuerzas kurdas en los accesos a Erbil.

El Pentágono, que subrayó el "éxito" de las operaciones, llevó a cabo esta serie de ataques con una combinación de aviones de combate y aeronaves no tripuladas (drones) con el objetivo de "defender a las fuerzas kurdas" en la capital, donde además hay ciudadanos estadounidenses.

Aproximadamente a las 06.15, "Estados Unidos anuló y destruyó un camión armado" del EI que disparaba contra las fuerzas kurdas situadas en las proximidades de la ciudad, para media hora después hacer lo propio con un vehículo similar. Una hora más tarde, un avión de combate estadounidense destruyó una posición de mortero y otro vehículo armado, a la vez que fueron aniquilados otros dos camiones similares con sendos bombardeos a las 10.45 horas y a las 11.25 horas, según los datos del CENTCOM.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó estas operaciones el pasado jueves junto al lanzamiento de víveres desde el aire para las minorías asediadas por los insurgentes en la zona norte de Irak, cuya tercera serie se completó en la noche del sábado. Sin embargo, el presidente estadounidense insistió este fin de semana en que, pese al éxito de los bombardeos selectivos, compete a las autoridades iraquíes hacerse cargo de la situación y buscar, en última instancia, una solución al problema.

Asimismo, las tropas kurdas o "peshmergas" comenzaron este sábado su contraofensiva contra el EI que, con el apoyo de la aviación estadounidense, dio hoy sus primeros frutos con la toma de dos ciudades estratégicas. Las localidades de Gwer y Majmur, en los límites de la región autónoma del Kurdistán iraquí, fueron hostigadas durante dos días por los cazabombarderos estadounidenses, lo que permitió a la infantería kurda avanzar hoy sobre ellas sin encontrar excesiva resistencia.

Aun así, la decisión de la Casa Blanca para aplacar a los insurgentes ya ha encontrado en Washington varias críticas, como la del influyente senador republicano y excandidato a la Presidencia John McCain, quien consideró el domingo que las medidas tomadas por Obama son, cuanto menos, "ineficaces".

"El lanzamiento de tres series de bombardeos en torno a un lugar donde está teniendo lugar una crisis humanitaria terrible y por su parte el Estado Islámico (EI) sigue avanzando por todas partes, sí es claramente muy, muy ineficaz, al menos", dijo McCain en el programa dominical de la cadena CNN "State of the Union."

El senador, uno de los más influyentes en materia militar y de asuntos exteriores, consideró que la decisión sobre los ataques aéreos específicos y los lanzamientos de ayuda humanitaria a los refugiados sitiados en el norte de Irak está "lejos de ser suficiente para satisfacer la creciente amenaza que plantea EI".

Las críticas a la postura de Obama sobre la crisis iraquí, incrementadas por el hecho de que el presidente no haya suspendido sus vacaciones pese a los numerosos frentes abiertos en materia exterior, también llegaron desde voces mucho más afines, como la de la que fuera su secretaria de Estado, Hillary Clinton.

En una entrevista publicada por la revista "The Atlantic, Clinton" rompió por primera vez de manera contundente con las políticas de Obama, al asegurar que éste debió asistir antes a los rebeldes sirios para contener al EI, que ahora ataca Irak. "El fracaso para ayudar a construir una fuerza de combate creíble con las personas que fueron los autores de las protestas contra (el presidente sirio Bachar Al) Asad -había islamistas, había laicos, había de todo- el hecho de no hacer eso dejó un gran vacío, que los yihadistas ahora han llenado", aseguró la ex primera dama.

De todas formas, el presidente estadounidense ya advirtió este sábado, como había reiterado con anterioridad, de que Estados Unidos no volverá a enviar tropas a Irak y alertó de que la operación en la que ahora se han embarcado es "un proyecto a largo plazo" que no concluirá "en tan sólo unas semanas.

La campaña de terror emprendida por los extremistas, con la supuesta cooperación de miembros del antiguo régimen de Sadam Husein y milicianos tribales, ha obligado ya a huir de sus hogares a unos 600.000 civiles pertenecientes a minorías étnicas y religiosas en Irak. Cristianos, yazidíes, turcomanos y shabak son algunas de las minorías que han convivido durante mucho tiempo con los musulmanes en Irak, donde ahora son perseguidos por el EI.