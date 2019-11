Estados Unidos considera que los asentamientos judíos no violan el Derecho Internacional

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha comparecido este lunes para informar de un cambio histórico en el criterio de Estados Unidos sobre los asentamientos judíos en Cisjordania, que ahora ya no serán considerados una violación del Derecho Internacional.

"Tras estudiar cuidadosamente todos los ángulos del debate jurídico, esta Administración está de acuerdo con el presidente (Ronald) Reagan" en que los asentamientos no son de por sí ilegales, ha apuntado. "La creación de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es 'per se' una violación del Derecho Internacional", ha indicado.

Pompeo ha explicado que este cambio tiene su origen en la decisión de la Administración de Barack Obama de permitir la aprobación de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, de diciembre de 2016, que considera estos asentamientos una "violación flagrante" del Derecho Internacional. En su comparecencia, Pompeo ha hecho un repaso de la postura estadounidense sobre las colonias israelíes y ha asegurado que "ha sido incoherente durante décadas".

Así, ha recordado que en 1978 la Administración Carter concluyó que los asentamientos civiles no cumplían con las leyes internacionales, pero apenas tres años después Reagan dio marcha atrás. Hasta la Administración Obama, "las administraciones reconocían que la actividad sin restricciones en los asentamientos podría ser un obstáculo para la paz, pero sabia y prudentemente reconocían que la instalación en posiciones legales no permite avanzar hacia la paz".

Así, Pompeo ha emplazado a Israel y a la Autoridad Palestina a reunirse de nuevo e iniciar unas negociaciones que permitan "hallar una solución que fomente y proteja la seguridad y el bienestar de israelíes y palestinos por igual".

De esta forma, Estados Unidos no prejuzga antes de tiempo el estatus final de Cisjordania, que deberá decidirse tras un acuerdo entre las partes, según Pompeo, que ha advertido de que este cambio no es de aplicación en otros lugares del mundo. Las conclusiones son el resultado de "hechos únicos, de la historia y de las circunstancias del establecimiento de asentamientos civiles en Cisjordania", ha remachado.

Cisjordania --incluida Jerusalén Este--, la Franja de Gaza --de la que Israel se retiró en 2005-- y los Altos del Golán sirios fueron ocupados militarmente por Israel en la guerra de 1967, por lo que la construcción de asentamientos y la colonización de estos territorios suponen un crimen de guerra desde el punto de vista del Derecho Internacional.

En Cisjordania viven unos 531.000 colonos judíos, según datos de 2012, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí. Las cifras actuales podrían ser superiores.