El tablón del 'Titanic', el objeto más caro de una subasta

Es prácticamente imposible olvidar la escena final de la película 'Titanic' donde Jack (Leonardo DiCaprio) y Rose (Kate Winslet) se agarran a la mítica tabla de madera. Una escena que ha emocionado a los espectadores a lo largo de los años.

Ahora, ese tablón se ha convertido en la estrella de una subasta. Se ha vendido por 718.750 dólares (663.000 euros), siendo la puja inicial de 40.000 dólares (unos 36.000 euros).

Otros objetos subastados

En la subasta, organizada por Heritage Auctions en Dallas (Texas) que se organizó entre el 20 y el 24 de marzo, se han vendido otros objetos cinematográficos como el hacha de Jack Nicholson en 'El Resplandor'.

Sin embargo, la icónica estructura de madera que aparece en la película del director de cine James Cameron, es la que más dinero ha recaudado.

La cuantía ha superado a otros objetos emblemáticos de la subasta como el látigo que llevaba Harrison Ford en la película Indiana Jones en 'El Templo Maldito', vendido por 525.000 dólares (unos 484.000 euros) o la copa del Santo Grial que aparece en 'Indiana Jones y la última cruzada' por 87.500 dólares (80.700 euros).

También se ha vendido el vestido de gasa con el que Rose aparece en la escena final de la icónica película por 125.000 dólares (unos 115.000 euros). En total se vendieron unos 70 objetos de este filme entre atrezo y vestuario.

La eterna polémica

Desde su estreno, hace 27 años, esa tabla de madera ha generado mucha polémica. Tras ver la película, los espectadores abrían el debate sobre si ambos protagonistas cabían en el tablón cuando Jack moría congelado. Un debate que James Cameron quiso zanjar en un documental de National Geographic en el que aseguran que el problema no era el tamaño de la tabla si no la flotabilidad. Pero el público siempre se preguntará si Jack podría haberse salvado.

A subasta el menú del Titanic

En noviembre de 2023 también se realizó una subasta del menú del Titanic. La cena de la noche del 11 de abril incluía ostras, solomillo de ternera con crema de rábano picante y puré de chirivías, y entre los postres una tarta Bourdaloue, de albaricoque y pudin Victoria.

La carta dañada por el agua muestra lo que cenaron los pasajeros más adinerados antes del naufragio. No fue la última cena fue el menú que degustaron tres días antes de que el buque chocara contra el iceberg que provocó su hundimiento en el Atlántico en apenas unas horas.

A pesar de los daños provocados por el agua, el menú es legible y revela la opulencia de los pasajeros de primera clase.

La casa de subastas añade una hoja de papel que se utilizó para marcar los paquetes de correo y marca el trágico destino de los empleados de correos que viajaban a bordo. Todos murieron al intentar llevar los sacos de correo a la cubierta del barco para intentar salvarlos del naufragio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com