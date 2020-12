El esperanzador mensaje de la reina de Inglaterra, Isabel II, durante su discurso de Navidad 2020

La Reina de Inglaterra, Isabel II, ha recordado a todos los afectados por el coronavirus durante su tercera intervención en un año, en su tradicional discurso de Navidad.

La monarca alabó el trabajo y esfuerzo que han desempeñado las enfermeras y elogió la labor que todo el personal sanitario ha realizado desde primera línea para enfrentarse a la pandemia.

Se dirigió a la nación con un mensaje de esperanza y de apoyo, en el que depositó toda su confianza por salir adelante: "Me dirijo a ustedes en un momento desafiante. Es un tiempo de perturbaciones en la vida de este país, que han traído a unos sufrimiento, a muchos dificultades económicas, y a todos nosotros enormes cambios en nuestra vida cotidiana", pero no obstante, recordó que ha sido un año que ha "mantenido a la agente alejada, pero que nos ha servido para acercarnos".

"Mi familia y yo hemos sido inspirados por las historias de la gente que se ha ofrecido como voluntaria en sus comunidades, ayudando a los más necesitados", "en el Reino Unido y en todo el mundo, la gente ha sabido hacer frente a los retos y dificultades de este año y esto me llena de orgullo. Me gustaría agradecer en particular a los jóvenes por el papel que han jugado", sostuvo.

La Reina también tuvo palabras de ánimo para todas aquellas personas que están pasando la Navidad solas por motivos que incumben al coronavirus, y que les obliga a estar lejos de sus familias y amigos. "Si eres uno de ellos, que sepas que no estás solo, mis condolencias y oraciones están contigo", mantuvo.

"Para muchos, este año estará teñido de tristeza. Unos lamentarán la pérdida de alguna persona que querían, mientras que otros echarán de menos a sus amigos y familiares al estar lejos de ellos por seguridad, cuando lo único que realmente todos queremos en estas fechas es un abrazo o que nos den la mano", añadió. Pero aseguró que es tiempo para reflexionar hasta que podamos volver "a vernos de nuevo. Vendrán tiempos mejores», concluyó.

La Reina no pasará las navidades en su residencia de Sandringham

La reina, desde que empezó la pandemia, no ha podido reunirse con el resto de su familia debido a las restricciones que ha impuesto Reino Unido y que mantienen a algunas regiones del país confinado. Por ello, serán las primeras navidades desde hace cuatro décadas que no estará en un su residencia de Sandringham, sino que permanecerá en el castillo de Windsor, junto al duque de Edimburgo.