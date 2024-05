El escritor Salman Rushdie: "Lo único que sé de Irán es que trataron de matarme"

Salman Rushdie, reconocido escritor desde los años setenta, acaparó los titulares de la prensa mundial al publicar en 1988 'Los versos satánicos'. En casi todos los países musulmanes la publicación provocó una polémica por la forma en la que trataba la figura de Mahoma. La India, Pakistán, Arabia Saudita o Egipto prohibieron el libro.

Pero Irán fue más allá, y el entonces líder religioso del país, el ayatolá Jomeini, publicó un edicto religioso en el que acusaba a Rushdie de blasfemo y lo condenaba a muerte. Instaba a sus seguidores a que mataran al escritor. Pasó una década huyendo, escondiéndose y con protección. Ahora, tras la muerte en un accidente de helicóptero del presidente Ebrahim Raisi, está seguro de que "quien le sustituya no parece que vaya a ser un liberal".

El escritor, de 76 años, se encuentra en España presentando su último libro, 'Cuchillos', donde cuenta detalles sobre el atentado que sufrió hace dos años y en el que perdió un ojo. "El libro es una forma de dejar atrás el atentado y todo lo que viví. Yo soy un novelista y lo que quiero es volver a escribir novelas con historias que yo me invente. (...) Quiero ser yo quien cuente mi historia", explica.

"No entiendo cómo una persona aparentemente normal trata de matar a un completo desconocido

El escritor lleva más de treinta años amenazado de muerte: "Pensaba que podía ocurrir un atentado, porque en aquel entonces el riesgo procedía de terrorismo patrocinado por el estado".

Sobre las secuelas del atentado, cuenta: "El cuchillo llegó al nervio óptico y lo dañó. No hay forma de arreglarlo. Aunque ocurrió un milagro: si el cuchillo hubiese llegado un milímetro más allá hubiese dañado el cerebro"

En su libro recrea una conversación con el joven que intentó matarlo. "No entiendo cómo una persona aparentemente normal puede acabar tratando de matar a un completo desconocido; cómo alguien que no es un criminal , de 24 años, decide cometer el peor crimen del mundo: matar a una persona de la que no sabe nada. Como escritor me resulta una pregunta interesante, en el libro trato de responderla"

Firme defensor de la libertad de expresión detecta que "vivimos en un tiempo peligroso para los artistas, y no solo por razones de fanatismo religioso. En China tampoco corren buenos tiempos para ser escritor: ni en Rusia, ni en África… ni en el mundo islámico. El peligro está en todas partes. A veces por razones políticas y otras por religiosas"

