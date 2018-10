Erdogan pide a Arabia Saudí que extradite a los 18 detenidos por el asesinato de Jamal Khashoggi

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha exigido a Arabia Saudí que extradite a los 18 detenidos por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi para que sean juzgados por tribunales turcos.

"Si Arabia Saudí quiere lavar esta mancha, que entregue a estas 18 personas a Turquía y las juzgaremos", dijo Erdogan, agregando que el domingo vendrá a Turquía el fiscal jefe saudí que dirige la investigación del asesinato de Khashoggi el pasado día 2 en el consulado de Arabia Saudí en Estambul.

El mandatario recordó que aquel día, un equipo de 15 ciudadanos saudíes llegó a Estambul, aparte de otros 3 llegados antes, y aseguró que "se sabe que ellos mataron a Khashoggi, el asesino está entre ellos". "No es que no tengamos más pruebas. Las tenemos. Llegará el momento. No hay que precipitarse. Las autoridades saudíes anunciarán quién mató a Khashoggi", dijo Erdogan durante un discurso en un acto de su partido, el islamista AKP, en Ankara.

"El domingo enviarán a Turquía al fiscal jefe (saudí). Se reunirá con el fiscal jefe de Estambul y mantendrán una entrevista", anunció. Erdogan afeó además a Riad haber declarado en un primer momento que Khashoggi había abandonado el consulado, donde acudió el día 2 a recoger unos documentos, y donde fue asesinado. El presidente turco dijo que esa afirmación inicial de Riad fue "una declaración infantil" que no es propia de un Estado serio.