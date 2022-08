El epidemiólogo jefe de EEUU, Anthony Fauci, dejará su cargo en diciembre

Con la llegada de la pandemia mundial de la Covid-19, su rostro se convirtió en uno de los más sonados de todo EEUU. El epidemiólogo Anthony Fauci pasó a ser la cara visible de la respuesta del país norteamericano al coronavirus al tratarse de uno de los expertos mundiales más importantes en enfermedades infecciosas. Acaparó minutos y minutos de programas televisivos y radiofónicos para resolver dudas e intentar combatir la desinformación que circulaba, por ejemplo, en redes sociales sobre el coronavirus y la pandemia en general.

Hoy, tras numerosos años dedicado al servicio público y la ciencia, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos ha anunciado su retirada del cargo. El próximo mes de diciembre dejará su puesto pero no para jubilarse, sino para seguir aprendiendo y contribuyendo al avance de la ciencia y la sanidad pública. Así lo ha expresado en un comunicado oficial, donde ha asegurado que, a pesar de sus 81 años, sigue con energía y pasión. "Aunque dejo mi actual puesto, no me jubilo. Durante los próximos meses, continuaré dedicando todo mi esfuerzo, pasión y compromiso a mis responsabilidades actuales", ha destacado meses después de confirmar en un medio estadounidense que seguiría al frente hasta agotar la legislatura de Joe Biden.

Abandona también el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas

Fauci también era director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y Jefe del Laboratorio de Inmunoregulación de EEUU. Ambos cargos también los abandonará el próximo diciembre para "seguir el próximo capítulo" de su carrera.

"Después de más de 50 años de servicio en el gobierno, planeo continuar con la siguiente fase de mi carrera mientras todavía tenga tanta energía y pasión por mi campo. Quiero usar lo que aprendí como director del NIAID para seguir avanzando en la ciencia y la salud pública y para inspirar y asesorar a la próxima generación de líderes científicos a medida que ayuden a preparar al mundo para enfrentar futuras amenazas de enfermedades infecciosas".

A lo largo de su carrera, donde ha podido asesorar a 7 presidentes de EEUU, se ha enfrentado a problemas de salud o enfermedades infecciosas como el VIH/Sida, el virus del Nilo Occidental, el ébola, la gripe aviar o la Covid-19, la más reciente. "Estoy particularmente orgulloso de haber servido como asesor médico principal del presidente Joe Biden desde el primer día de su administración", ha concluido.

El presidente estadounidense ha querido agradecerle su labor y resaltar el trabajo realizado durante estos últimos 50 años. "Le conozcas personalmente o no, ha llegado a las vidas de todos los estadounidenses a través de su trabajo. Transmito mi más profundo agradecimiento por su servicio público. Estados Unidos es más fuerte, más resiliente y más saludable gracias a él", ha destacado Biden.