Oropeza, general venezolano exiliado: "El 90% de los militares rechazan a Maduro"

"Reconozco como presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Juan Guaidó, y me pongo a sus órdenes para trabajar en la reconstrucción", dice Jorge Oropeza, General retirado del ejército del Aire de Venezuela.

Es uno de los militares venezolanos que ya han reconocido como su presidente a Juan Guaidó. Todavía no son muchos, y Maduro cuenta con el apoyo de la cúpula militar. Pero el número de militares disidentes va en aumento.

La familia de Oropeza está emparentada con la de Hugo Chávez, y el propio general fue piloto personal del expresidente venezolano. El general se marchó de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez.

"Entre tanta miseria que está viviendo nuestro país, tuve muchas amenazas del régimen de Maduro, tuve que abandonar el país", comenta el general. A lo que añade que fue de manera clandestina a Venezuela el pasado año y reconoce que vio "la miseria que estaba padeciendo nuestros pueblo, de hambre. No hay medicinas, no sirven en los hospitales y la inseguridad total que existe en nuestro país. Esas fueron algunas de las causas que me hicieron abandonar el país".

El general afirma que "febrero será un mes de victoria, el 90% de los militares rechazan a Maduro, pero el miedo y la coacción que existe en los cuarteles es muy fuerte".

Afirma que no existe diferencias entre la alta cúpula y los mandos intermedios del ejército ya que "la gente lo que quiere es la libertad de Venezuela desde los generales a los soldados".

Hace un llamamiento y dice que "el pueblo venezolano quiere paz y lo que está haciendo Maduro es pura mentira". Además pide "elecciones libres, que es lo que está pidiendo el presidente Guaidó".

Se prevé que estos días llegue ayuda humanitaria a Venezuela, sobre esta cuestión el general considera que "debe llegar esa ayuda humanitaria y que debe comenzar muy pronto" y dice que él "irá hasta el frente para llevar ayuda, considera que así las Fuerzas Armadas vean como llevamos medicinas, alimentos, para que nuestro pueblo deje de pasar miseria y hambre".