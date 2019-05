Entran en casa de un hombre a robar y le hacen las camas y limpian el baño

Cuando Nate Roman entró en su casa de Marlborough, Massachussetts (EE UU) no esperaba encontrarse con que unos ladrones se habían colado en su morada. Lo que tampoco se esperaba es que los ladrones hicieran las camas y limpiaran los baños.

Nate explicó en su cuenta de Facebook la extraña situación. Aunque tiene una alarma en su casa no la suele conectar por el día por lo que no tiene vídeos de los ladrones pero todo apunta a que se dejó la alarma conectada.

"Un extraño entró en mi casa. Es posible que olvidara cerrar la puerta trasera, no rompieron nada mientras entraban. Suelo olvidar poner la alarma por el día, y desgraciadamente fue lo que ocurrió, así que no tengo vídeos, pese a tener cámaras (de vigilancia). ¿Preparados para la parte extraña? No sólo no se llevaron nada (que yo haya visto), sino que el propósito de la visita fue limpiar mis cuartos de baño y habitaciones. Hicieron las camas, aspiraron las alfombras, fregaron los retretes y dejaron rosas de papel higiénico", ha explicado

Finalmente, Nate cree que puede saber quién ha entrado en su casa. "No había notas ni nada. Mi mejor teoría por el momento es que un servicio de limpieza a domicilio entró en la casa equivocada. Todavía me parece extraño y espeluznante. No sé qué pensar de esto", comenta Roman.