Encuentran a una influencer con brazos, piernas y columna vertebral rotas tras asistir a una fiesta privada

Una influencer ha aparecido en una cuneta con los brazos, las piernas y varias vértebras rotas. La joven de 20 años había asistido a una fiesta privada en Dubái el día de su desaparición.

Maria Kovalchuk, modelo de OnlyFans, fue encontrada el pasado 19 de marzo tras haber estado desaparecida durante diez días. La joven, originaria de Ucrania, había estado en contacto con sus amigos hasta el 9 de marzo, fecha en la que les comentó que asistiría a una fiesta privada en un hotel.

Después de ese momento, no se volvió a saber nada de ella y su familia comenzó a preocuparse, especialmente cuando Maria no cogió su vuelo a Tailandia, programado para el 11 de marzo.

La Policía sostiene que se cayó

La Policía de Dubái defiende que la joven se cayó desde una gran altura después de que entrase sola en una obra de construcción restringida. Según informaron las autoridades, esta caída fue la que provocó las diversas fracturas.

"La ciudadana ucraniana, previamente consignada como desaparecida, se encuentra hospitalizada y recibe atención médica con su familia presente", confirmó la policía.

Sin embargo, la familia de Maria no acepta esta versión de los hechos y ha expresado que no cree que su hija se haya caído desde una construcción. "No creemos que haya caído de una obra", declaró su madre, Anna Kovalchuk, a los medios, aunque se negó a comentar más detalles debido a que la investigación sigue abierta.

Maria no tenía ningún tipo de documentos ni su teléfono cuando fue encontrada, lo que ha levantado aún más las sospechas sobre lo que realmente sucedió en los días en los que estuvo desaparecida.

Su estado de salud actual

La joven fue trasladada de urgencia al hospital, donde se le practicaron varias cirugías. Según el portal Shot and Life, Maria sufrió fracturas en las extremidades y la columna vertebral.

Después de tres intervenciones quirúrgicas, la joven se encuentra estable, aunque en estado crítico y sin poder hablar. Su madre, que viajó desde Noruega para estar a su lado, comentó a The Daily Mail que su hija "está recibiendo tratamiento médico y todo va a estar bien".

El misterio en torno a la desaparición

A pesar de que las autoridades locales han concluido que Maria entró sola en la obra de construcción, la familia y amigos de la joven tienen dudas sobre este relato.

La madre de Maria reveló que su hija le había contado que se encontraba con dos hombres, que se presentaron como representantes de la industria del modelaje. "Se supone que fue a una fiesta, pero el promotor que organizaba el evento no la vio", comentó Anna Kovalchuk. A partir de ahí, la joven desapareció sin dejar rastro, lo que ha llevado a su familia a cuestionar qué sucedió realmente.

Por el momento, la investigación continúa abierta en busca de esclarecer los hechos y poder responder las incógnitas que todavía rodean a la desaparición de la joven.

