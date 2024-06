Encuentran el cuerpo sin vida de un niño de 9 años en un bosque cerca de su casa

Terrible suceso. Un niño de nueve años ha muertoen un bosque cercano a su casa. Fue localizado el domingo por la noche en Lesmahagow, Lanarkshire. Aunque no se sabe con exactitud qué ha ocurrido, podría deberse a un accidente. Los investigadores han explicado que las circunstancias sobre este hecho no están siendo tratadas como hechos sospechosos, precisa 'The Sun'.

El cuerpo del menor sin vida se localizó poco antes de las siete de la tarde en una zona boscosa aislada cerca de Abbeygreen Road en la ciudad. El pequeño es alumno de Woodpark Primary. Su directora, Debbie MacKenna, ha mandado una carta a los padres en la que expresa "con gran tristeza" la triste noticia de su muerte. Recalcaba que sus pensamientos y oraciones estaban con su familia. "Con gran tristeza les informo del fallecimiento de uno de nuestros alumnos el domingo", explicaba el comunicado.

El colegio del pequeño, consternado

"Hoy se informó al personal y a los alumnos. Es posible que muchos alumnos y familias se hayan enterado a través de amigos o familiares de la comunidad. Tengan la seguridad de que hemos hecho arreglos para apoyar a los niños más directamente afectados y continuaremos brindando apoyo del personal de la escuela con la ayuda de servicios psicológicos. Por supuesto que serás su fuente de apoyo más importante", precisaba la nota.

De la misma forma, el colegio ha ofrecido a los jóvenes compañeros del pequeño todo el apoyo para asimilar los hechos. "El personal de la escuela estará atento a los niños que puedan estar molestos y ofrecerá el apoyo correspondiente. Somos conscientes de que algunos niños se verán más afectados que otros".

Por su parte, un portavoz de la policía de Escocia dijo: "alrededor de las 6:50 p. m. del domingo 2 de junio de 2024, nos llamaron para informar sobre la preocupación de un niño en una zona boscosa cerca de Abbeygreen Road, Lesmahagow. Los servicios de emergencia acudieron pero el niño de 9 años fue declarado muerto en el lugar. Las investigaciones están en curso pero no hay circunstancias sospechosas. Se presentará un informe al Procurador Fiscal".

Lesmahagow

Lesmahagow es una localidad que está ubicada en el concejo de South Lanarkshire, en Escocia. Tiene una población estimada a mediados de 2016 de 4350 habitantes.​ En concreto, se encuentra ubicada en la zona centro-sur de Escocia, al sureste de Glasgow y al suroeste de Edimburgo.

