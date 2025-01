Encuentran a una anciana en Ohio mutilada y devorada por los cerdos del vecino

Una espeluznante tragedia ocurrió en Ohio el día de Navidad, cuando la policía encontró a una anciana muerta en su casa después de ser atacada y parcialmente devorada por los cerdos de su vecino. La mujer de 75 años, llamada Rebecca Westergaard, fue encontrada por los agentes después de que su sobrina llamara para verificar su asistencia social.

Westergaard, que vivía sola, debía recoger a su sobrina esa misma mañana, pero nunca apareció. Preocupada, su sobrina dio la voz de alarma a la policía. Cuando estos llegaron a la propiedad, encontraron el cuerpo de la mujer mutilado aparentemente por una pareja de cerdos que deambulaban por la zona.

El jefe de policía de Pataskala, Bruce Brooks, calificó el incidente como una situación "realmente horrible" y añadió que su oficina no podía revelar más sobre el caso mientras realizaban la investigación. Ahora, se está realizando una autopsia para determinar la causa de la muerte de Westergaard, según indicó Brooks a un medio local. "Cuando un perro mata a alguien en Ohio, el animal es sacrificado, pero la ley del estado es menos clara sobre cómo manejar el comportamiento agresivo de los animales de granja. Si fuera un pitbull o cualquiera de los perros que se consideran semi-agresivos, sabríamos la respuesta de inmediato, pero como se trata de animales de granja no lo sabemos, nunca había pasado algo así", indicó el jefe de policía. También confirmó que los cerdos pertenecían a su vecino, pero no ha trascendido su identidad y se desconoce si se enfrenta a cargos criminales por este suceso.

Agredida sexualmente y devorada por cerdos

Hace unas pocas semanas, un suceso similar provocó la conmoción en Rusia cuando encontraron el cuerpo de una menor de edad con múltiples mordeduras de unos cerdos. En un principio, el suceso se consideró un accidente, posiblemente provocado por una cerda agresiva que embistió a Milena Shevelyova. Sin embargo, tiempo después se descubrió que alguien habría golpeado a la menor hasta dejarla inconsciente, para después agredirla sexualmente y abandonarla frente a los cerdos, con el objetivo de que estos se comieran el cuerpo.

La policía ha detenido a Igor Zaika, de 41 años, como presunto autor del delito. El arrestado, es un trabajador agrícola de la granja familiar del padre de la víctima, que habría propinado una paliza a Milena, algo que ya ha confesado el investigado, para después agredirla sexualmente y abandonarla inconsciente e indefensa ante los animales. "El hombre dejó deliberadamente a la niña para que fuera devorada por los cerdos, porque sabía que los animales atacarían el cuerpo", revela un informe según un medio local.

Los cerdos le provocaron lesiones graves por mordeduras, una de ellas le seccionó la arteria femoral, provocando que muriera desangrada. Además, Igor aseguró que había destrozado el teléfono de Milena con un hacha antes de quemarlo en un horno, presuntamente para eliminar pruebas.

