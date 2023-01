Encuentra una carta de exnovia, la sube a Twitter y ocurre algo inimaginable: "No te puedo creer"

Las redes sociales han vuelto a crear una historia inaudita entre dos jóvenes que un día estuvieron enamorados. Todo empezó cuando el usuario de Twitter, Sebastián Granate, encontró una carta que le escribió su exnovia (allá por 2001) y ante el asombro decidió subirla a la red social con un cariñoso mensaje.

"Buscando unos papeles en casa encontré una carta de mi primera novia a los 19 años. Anita dónde quieras que estés te mando un beso grande y ojalá seas feliz", rezaba el texto del chico junto a dos fotografías realizadas a la carta de la que fuera su exnovia, Ana Laura.

Granate, ante el gran recibimiento que tuvo su tuit entre los seguidores, habló con el medio 'La Nación' y contó cómo fue el momento en el que se encontró el escrito: "La leí toda y me trajo un montón de imágenes a la cabeza de esa época. La encontré buscando un papel que necesitaba", explicó.

"Desde que nos separamos en 2002 no la volví a ver"

El usuario, además, dio detalles al mencionado medio de cómo había evolucionado la relación con su exnovia desde entonces: "Nos separamos a mitad del 2002 y no la vi más. Después supe muy poco de su vida. La vida nos llevó por diferentes lugares. Fue muy lindo encontrar la carta. Fui rememorando todas esas cosas que pasamos juntos, además fue la primera relación de los dos, yo tenía 19 y ella 18. Descubrimos todo juntos, lo que significa estar de novios por primera vez", aseguró Sebastián.

La carta fue escrita en verano de 2001 y se pueden apreciar algunas frases de esta ya que en la fotografía es difícil leer el escrito completo: "Te voy a decir que nunca amé a nadie en mi vida. Sos la persona que realmente me hace feliz. También quiero darte las gracias por tanto, sé que soy muy insoportable. Confío plenamente en vos, sé que sos buena persona, algo loca, pero buena al fin y al cabo. Te adoro. Amor, feliz aniversario. Te amo", decía parte de la epístola.

Una usuaria conocía a la exnovia

Sin embargo, lo más inesperado de todo fue que una persona que leyó el tuit aseguró conocer a Ana Laura: "Até cabos y ella acaba de confirmarlo. La tengo sentada al lado", para luego terminar diciendo en un tuit: "Confirmo que es muy linda y sigue siendo buena gente".

Sebastián no salió de su asombro al enterarse: "No te puedo creer. Mándale un beso grande". Ahí fue cuando los usuarios que estaban siguiendo la historia pidieron que tanto Sebastian como Ana mantuvieran una conversación pero esa posibilidad no pudo darse, así lo confirmaba la compañera de trabajo de Ana Laura: "No usa Twitter. La tratamos de convencer, pero no dio el brazo a torcer".

La pareja de Ana Laura escribió a Sebastián

No obstante, había una sorpresa todavía mayor y es que un chico escribió por privado a Sebastián para hablarle de Ana Laura: "Pasó algo muy loco. Me llegó un mensaje privado por Twitter y me habló un hincha de Lanús -yo también lo soy- y me contó que es la pareja de Ana, que tienen una nena de 6 años. Me dijo 'quédate tranquilo que ella está bien'. Le mandé un beso, que sean muy felices, ya que no sabía que era madre. Además, le dije 'aguante Lanús'. Un pibe macanudísimo", detalló Sebastián Granate. La magia de las redes sociales.