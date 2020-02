El emotivo anuncio del padre de un militar musulmán muerto en Irak, contra Trump: "¿Tendría mi hijo un lugar en su EEUU?"

Khizr Khan, musulmán, padre de un militar de EEUU muerto en Irak y blanco de las críticas del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, protagoniza un emotivo anuncio a favor de la aspirante presidencial demócrata, Hillary Clinton, divulgado por su campaña.

En el anuncio, publicado en la plataforma YouTube, Khan narra la historia de su hijo, el capitán del Ejército Humayun Khan, fallecido por el impacto de una bomba en Irak en 2004, con apenas 27 años. "Él era un musulmán estadounidense.

Quiero preguntar al señor Trump: "¿Tendría mi hijo un lugar en su Estados Unidos?", afirma entre lágrimas Khizr Khan. Khizr y su esposa, Ghazala, musulmanes emigrados desde Pakistán, causaron sensación en la Convención Demócrata de julio en Filadelfia por su encendida crítica de las propuestas contra los inmigrantes y contra los musulmanes de Trump, algo que siguieron haciendo después en entrevistas en los principales medios de EEUU. La respuesta de Trump fue denigrar a los Khan y, con ello, el magnate se ganó las críticas de buena parte de la cúpula del Partido Republicano y de familias de militares.

Por otro lado, también salieron a luz unas declaraciones de la estrella de la televisión Oprah Winfrey, quien anunció su apoyo a Clinton en junio pasado pero se ha mantenido prácticamente en silencio sobre el desarrollo de la campaña electoral. En una entrevista televisiva con un pastor de Dallas (Texas), Winfrey quiso enviar un mensaje a los votantes todavía indecisos de cara a las elecciones del 8 de noviembre. "En realidad no hay alternativa", afirmó Winfrey al contar que escucha "todo el tiempo", entre aquellos indecisos, el mismo argumento acerca de Clinton: "Es solamente que no sé si ella me gusta". "¡Ella no va a ir a su casa, no le tiene que gustar! (...) ¿Le gusta este país? Entonces mejor salga y vote (...) ¿Le gusta la democracia o quiere a un demagogo?", urgió la diva de la televisión.