Toto era un perro callejero hasta que el destino le cruzó por casualidad con Facundo Brusco, un joven de 27 años de Esteban Echevarría, en Argentina. Brusco trabajaba en una tienda de animales a la que Toto acudía todos los días para intentar conseguir algo de comida. Cada jornada laboral, el joven daba de comer al perro quien le esperaba en la puerta del local, forjándose así una peculiar amistad entre ellos. Durante el día jugaban y se hacían compañía y, por la tarde, la mascota le acompañaba a la estación del tren y dormía allí.

Sin embargo, todas las risas y los juegos terminaron un bruscamente un 14 de agosto.. En la misma estación que cada noche dormía Toto, Facundo, quien sufría una fuerte depresión desde 2012 y estaba bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico, se suicidó tirándose a las vías del tren. Durante un mes, en el mismo lugar que su reciente dueño había perdido la vida y como muestra de lealtad, el perro acudía hasta allí esperando que el joven volviera a bajarse del tren.

Los vecinos de la localidad comenzaron a notar la presencia del perrito, al que veían caminado perdido por la estación hasta que se instaló al lado de las vías donde Facundo perdió la vida. Cuando finalmente descubrieron la trágica historia, decidieron improvisar una pequeña ‘casita’ con cajas y bolsas y darle comida todos los días. Una protectora de animales de la comarca, 'Patitas Glew' recogió al animal para buscarle un nuevo hogar y le bautizaron con el nombre de Toto. Cómo es habitual, la organización publicó varios posts en las redes sociales para encontrarle el dueño perfecto.

Por capricho del destino, una de esas publicaciones fue leída por la madre de Facu. "Llegué a la publicación de Toto hace 15 días gracias a mi cuñada. Cuando leí toda la historia me di cuenta de que ese perro era el mismo del cual Facu me había hablado", relató emocionada Karina al diario Darín.

Para la mujer fue aún más emocionante descubrir que habían apodado al animal con el mismo mote cariñoso con el que se referían a Facu. "Cuando leí que al perro lo habían bautizado Toto nos largamos a llorar junto a mi hija. Facundo no se podía ir así sin más, yo le pedí una señal para saber que estaba en paz y al otro día me entero de esto, no sabía cómo reaccionar, solo quería tener a ese perro conmigo", asegura la madre de Facu.

Toto lleva ya más de una semana viviendo en la casa de Facundo junto a toda su familia, al os que ha inundado de alegría y amor en medio de todo el duelo.