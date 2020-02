La emotiva carta que llevaba encima el ingeniero de Google que murió en Nepal

El terremoto de 7,8 grados de Nepal que se ha cobrado la vida de más de 10.000 personas según las autoridades deja miles de historias humanas. Una de ellas la protagoniza uno de los fallecidos, Dan Fredinburg, ingeniero de Google que se encontraba en la zona para digitalizarla para Google Maps. Frendinburg llevaba encima una emotiva carta escrita por un amigo.



El autor de la misiva, Max Stossel, la ha compartido en su perfil de Facebook y ha abierto una cuenta en CrodRise, una página de internet especializada en proyectos 'Crowfunding', para recaudar dinero con fines benéficos que ha conseguido recaudar hasta el momento más de 36.000 dólares.

La traducción de la carta es la siguiente:

"Dan (dan dan dan)

Debes estar muy alto para estar leyendo este eco escrito. Todas las personas que conocemos y amamos finalmente van a morir (morir morir morir). Cuando lo hacen, dejan atrás sus historias.

Esas historias se cuentan y se transmiten, impactan en las vidas de los demás hasta que son historia (historia historia historia). Tu historia ya ha impactado enormemente en la mía, para bien. Con cada aventura regresas con historias que la mayoría de la gente no soñaría experimentar ellos mismos (mismos mismos mismos).

Gracias por empujar a la raza humana para que sea más grande, más atrevida, y vivir la vida de verdad en vez de sobrevivir a ella (ella ella ella).

Te quiero, hermano. Por favor regresa con historias (historias historias). E incluso si no lo haces... Todos estaremos horrorizados, entristecidos y con el corazón roto por no poder crear nuevas historias contigo, pero también vamos a saber que ya has vivido el equivalente de al menos 100 vidas.

Eres un campeón.

Te deseo un seguro, maravilloso y espectacular viaje.

Con cariños,

Max Stossel (ossel ossel)"

Stossel relata que el ingeniero llevaba otras cartas encima escritas por su novia y su familia. Junto a la publicación de la misiva, su amigo escribió unas palabras a modo de despedida:

"Ayer perdí a uno de mis mejores amigos. Uno de los seres humanos más queridos que he tenido el placer de conocer. Dan es la persona más interesante, aventurera y humana que he conocido. Era un justiciero como los que solo existen en la ficción, alguien que se preocupaba de los demás tanto que a veces le costaba mirarles a los ojos. Alguien con quién siempre te podías divertir. Alguien en quién pienso todos los días cuando me encuentro con un problema, porque me planteaba '¿Qué haría Dan?'.