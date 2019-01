El embajador de Corea del Norte en Italia en paradero desconocido

Se trata de Jo Song-gil, quien, según fuentes diplomáticas, ha pedido asilo en Italia para evitar su repatriación a Corea del Norte. Jo estaba al frente de la embajada norcoreana desde octubre de 2017 tras la decisión del Gobierno de Roma de expulsar a Mun Jung-nam como representante norcoreano, a raíz de la prueba nuclear del mes anterior, la mayor que se conozca hasta ahora.

La noticia no ha sido confirmada por la oficina presidencial de Corea del Sur, que asegura no contar con información oficial al respecto. Al parecer las autoridades italianas "están protegiendo" al diplomático norcoreano, de 48 años, y lo tienen en un lugar seguro no especificado.

Por su parte, el Gobierno italiano ha desmentido la petición de asilo. "No consta una petición de asilo por parte de un funcionario norcoreano", señalaron fuentes del Ministerio de Exteriores italiano a medios locales, en contra de lo publicado por un diario de Seúl. Las fuentes agregaron que "en su momento, por la vía diplomática, se comunicó al Ministerio el cambio del encargado de negocios norcoreano en Roma. Dicho cambio tuvo lugar después".