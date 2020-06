El hombre negro que salvó a un ultraderechista en una manifestación en Londres: "Solo pensé que había un ser humano en el suelo y que iba a terminar muy mal"

La imagen ya está dando la vuelta al mundo. Se ve como un hombre, militante del movimiento antiracista, rescata y carga sobre sus hombros a un manifestante de extrema derecha que resultó herido en un enfrentamiento entre bandas rivales durante los disturbios que se produjeron tras una manifestación en Londres.

El hombre, de raza negra, no dudó en poner a salvo a un hombre con el que no comparte ninguna creencia:" Hubo un enfrentamiento en las escaleras, el chico terminó solo en el suelo recibiendo golpes, nos apresuramos a sacarlo de allí para evitar que los pisoteran. Solo pensé que había un ser humano en el suelo y que iba a terminar muy mal si no interveniamos. Y eso fue todo, en mi mente solo estaba la seguridad y protegerlo".

La protesta contra el derribo de estatuas

La protesta de extrema derecha en Londres contra el derribo de estatuas de esclavistas terminó con enfrentamientos y más de 100 detenidos.

Con los brazos en alto y al grito de "Inglaterra", activistas de ultraderecha arrojaron botellas, latas y patearon a los agentes, mientras que la Met investiga el caso de un individuo que orinó ante una placa dedicada al policía Keith Palmer, fallecido en el atentado terrorista perpetrado en 2017 contra el Parlamento de Westminster.

Según la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), los arrestados fueron retenidos por agresión a los agentes, actos violentos, posesión de estupefacientes y embriaguez.

Quince personas, entre ellas dos policías, resultados heridas y seis de ellas fueron hospitalizadas.

El primer ministro británico, Boris Johnson, tuiteó que el "vandalismo racista no tiene lugar en nuestras calles. Cualquiera que ataque a la Policía recibirá todo el peso de la ley".

"Estas marchas y protestas han sido subvertidas por la violencia y en violación de las actuales recomendaciones por el coronavirus. El racismo no tiene lugar en el Reino Unido y debemos trabajar juntos para que esa sea una realidad", añadió.

Esta es una protesta más de las decenas que se están celebrando en ciudades de todo el mundo contra el racismo trass la muerte de George Floyd.