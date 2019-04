Uno de los terroristas de Londres llamó a su madre antes del atentado: "La llamada era para decirme adiós pese a que no dijo nada en particular"

La Policía británica dio a conocer este martes la identidad del tercer terrorista del doble ataque de Londres. Se trata de Youssef Zaghba, un italiano marroquí que vivía en el este de Londres y que no estaba fichado por las autoridades pese a que él mismo había dejado claro que quería ser terrorista.

Además Zaghba fue interceptado en el aeropuerto de Bolonia cuando pretendía viajar a Siria vía Turquía, un asunto del que Reino Unido tenía conocimiento.

Precisamente la madre del terrorista ha concedido una entrevista a un medio italiano en el que ha explicado que su hijo era un joven normal hasta que empezó a ver vídeos muy raros a través de YouTube.

La madre cuenta además que el jueves antes del atentado, su hijo le llamó y con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que "aquella llamada era para decirme adiós" porque pese a que no le dijo nada en particular "lo sentí en su voz". Además matiza que su hijo nunca le llamaba, sino que le mandaba mensajes de texto a través del móvil.

Un día más tarde, el viernes, perdió el contacto con él. "Me llamó su padre desde Marruecos para decirme que no conseguía localizarle", por ello, la mujer pidió a un amigo de su hijo en Londres que fuera a buscarle, pero no le encontró en ninguna parte.

Cuando se produjo el atentado y vio las imágenes a través de televisión no pensó en que él podría estar implicado y solo lo descubrió cuando vio que "los identificados eran sus amigos". En ese momento, la mujer se dijo a sí misma que "ojalá estuviese escondiéndose de la autoridad para no acabar con problemas" porque en Italia todavía estaba monitarizado.

Preguntada en la entrevista sobre sus ganas de unirse a Daesh, la madre cuenta que su hijo le enseñó algún vídeo sobre Siria, pero nunca habló de combatir. Cuenta que "para él Siria era un lugar donde se podía vivir según el islam puro", algo que contaba como si fuera una fantasía que "le habían transmitido a través de internet" y pese a que ella trató de hacerle ver que allí ocurren "cosas horribles", pero no consiguió "hacerle cambiar de idea".

Sobre si se siente culpable por lo ocurrido, la madre señala que "cuando los hijos se equivocan, los padres siempre se culpan", pero insiste en que ella lo intentó todo para frenarlo. Cuenta que siempre han controlado sus amistades y verificado que no se juntara con las personas equivocadas, "pero tenía Internet y desde ahí le llegaba todo".

La mujer, que lamenta lo ocurrido, dice que "solo una madre puede entender el dolor de otra madre" y que nada de lo que ella puede llevar paz, pero asegura que dedicará su vida entera a "hacer que algo así no vuelva a ocurrir nunca más".